https://tr.sputniknews.com/20220812/chp-mugla-milletvekili-ozcan-mide-kanamasi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1059826026.html

CHP Muğla Milletvekili Özcan mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

CHP Muğla Milletvekili Özcan mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, mide kanaması geçirdiğinden şüphelenilen CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan tedaviye alındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T01:08+0300

2022-08-12T01:08+0300

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türkiye

chp

mide kanaması

milas

suat özcan

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CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Milas'taki evinde rahatsızlanan Özcan, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede müdahalesi yapılan Özcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği değerlendirilen Özcan, tedavi altına alındı.CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özcan'ın dün akşam rahatsızlandığını ve sabah kendisine özel bir hastanede serum takıldığını söyledi.Özcan'ın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı sevk edildiğini belirten Zeybekoğlu, "Milletvekilimizin sağlık durumu iyi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile kendisini ziyaret ettik. Sağlık durumunu takip ediyoruz" diye konuştu.

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chp, mide kanaması, milas, suat özcan