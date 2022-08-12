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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T22:09+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
istanbul
açılış
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası’nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi" sözleri kullanıldı.Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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recep tayyip erdoğan, istanbul, açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi

22:09 12.08.2022
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası’nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi" sözleri kullanıldı.
Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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