https://tr.sputniknews.com/20220812/cumhurbaskani-erdogan-kutuphane-acilisi-sonrasi-genclerle-bir-araya-geldi-1059867915.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T22:09+0300

2022-08-12T22:09+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

istanbul

açılış

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası’nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi" sözleri kullanıldı.Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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recep tayyip erdoğan, istanbul, açılış