https://tr.sputniknews.com/20220812/cumhurbaskani-erdogan-kutuphane-acilisi-sonrasi-genclerle-bir-araya-geldi-1059867915.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T22:09+0300
2022-08-12T22:09+0300
2022-08-12T22:09+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
istanbul
açılış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059867470_0:169:2048:1321_1920x0_80_0_0_35652ab9aa7192ad6c5a4dd8fa0091b4.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası’nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi" sözleri kullanıldı.Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059867470_32:0:2017:1489_1920x0_80_0_0_13b48df905f986eb2e159ef42dd48cf8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, istanbul, açılış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası’nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter
hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi"
sözleri kullanıldı.
Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.