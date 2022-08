Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara en yakın dönemindedir

"Geldiğimiz nokta şudur; her sorunu biliyoruz ama her sorunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Bugün bizim çözümlerimizi, iktidar olmadığımız halde iktidar sahipleri çözmek istiyor. Çünkü onlar çözümü bilmiyor. Neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bir sorunlar yumağıyla şu anda Türkiye karşı karşıya, her alanda. Buna çoklu organ yetmezliği diyorum. İktidar çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya. İktidara geldiğimizde ki halkın iradesiyle geleceğiz inşallah, göreceksiniz Türkiye kısa zamanda toparlanacak, farklı bir ufuk çizecek."