https://tr.sputniknews.com/20220812/polonyada-ekolojik-felaket-10-ton-balik-oldu-1059854225.html

Polonya'da ekolojik felaket: 10 ton balık öldü

Polonya'da ekolojik felaket: 10 ton balık öldü

Polonya'nın Almanya sınırındaki Oder Nehri'nde, 10 ton balığın öldüğü ekolojik bir felaket yaşanıyor. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T17:02+0300

2022-08-12T17:02+0300

2022-08-12T17:02+0300

dünya

polonya

nehir

balık

ekolojik denge

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Polonya'nın batısındaki Zielona Gora kentinde faaliyet gösteren balıkçılar derneği, Alman medyasında çıkan nehrin cıvayla kirlenmiş olabileceğine dair henüz doğrulanmamış haberler nedeniyle Oder Nehri'nde balık avlamayı durdurdu. Nehirde balık ölümlerine neyin sebep olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma yürütülüyor. Polonya İklim ve Çevre Bakan Yardımcısı Jacek Ozdoba, "Büyük olasılıkla balıkların ve diğer organizmaların ölümüne neden olan bir maddenin suya karıştığı bir suçla karşı karşıyayız. Bu durum şu anda doğrulanmaya çalışılıyor" açıklamasını yaptı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da nehrin temizlenmesine yardımcı olmak üzere hem muvazzaf hem de yedek askerlerin görevlendirildiğini duyurdu. Ulusal su yönetimi otoritesi Polish Waters'ın Başkanı Przemyslaw Daca, nehirden 10 ton balık ölüsü çıkarıldığını belirterek "Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu. Polonya muhalefeti ve yerel halk, Başbakan Mateusz Morawiecki hükümetini sorunu ele almakta çok yavaş davranmakla suçladı. Alman yetkililer nehirdeki ölü balıklardan ilk kez bir tekne kaptanının uyarısıyla 9 Ağustos'ta haberdar olmuştu. Polonya'nın güneybatısındaki Olawa kasabası yakınlarında ilk kez temmuz ayı sonlarında kunduz ve benzeri hayvanların yanı sıra çok sayıda ölü balık tespit edilmişti. Çekya'da doğan Oder, yaklaşık 850 kilometrelik uzunluğuyla Vistül'den sonra Polonya'nın ikinci uzun nehri olarak öne çıkıyor.

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polonya, nehir, balık, ekolojik denge