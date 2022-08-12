https://tr.sputniknews.com/20220812/resmi-gazetede-yayimlandi-13-ilin-emniyet-muduru-degisti-1059829435.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 13 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: 13 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle aralarında Diyarbakır, Antalya, Sakarya ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 13 ilin emniyet müdürü değişti. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T03:25+0300
2022-08-12T03:25+0300
2022-08-12T03:31+0300
türkiye
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürü değişti. Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze alındı.
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resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: 13 ilin emniyet müdürü değişti
03:25 12.08.2022 (güncellendi: 03:31 12.08.2022) Abone ol
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle aralarında Diyarbakır, Antalya, Sakarya ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 13 ilin emniyet müdürü değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürü değişti. Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze alındı.