https://tr.sputniknews.com/20220812/siirtte-yer-altindan-gizemli-ses-afad-incelemelerini-surduruyor-1059853146.html

Siirt'te yer altından gizemli ses: 'Sanki evin kolonları yıkıldı'

Siirt'te yer altından gizemli ses: 'Sanki evin kolonları yıkıldı'

Siirt'te yer altından gelen sesler endişeye yol açtı. İki hafta önce Meydandere köyünde başlayan olay, şimdi de Akyayla köyüne taşındı. Vatandaşlar, ses... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T16:41+0300

2022-08-12T16:41+0300

2022-08-12T16:41+0300

yaşam

türkiye

siirt

ses

deprem

afad

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Siirt'in merkez Meydandere köyünün ardından Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü muhtarı da yer altından ses geldiği iddiasıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne başvurdu.Merkez Meydandere köyünde yaşayan vatandaşların yaklaşık 2 haftadır yer altından ses geldiğini ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu ileri sürerek yaptığı başvuru üzerine 31 Temmuz'da köyde inceleme yapan AFAD'a benzer iddialarla bir başvuru da Akyayla köyünden geldi.Meydandere köyüne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki Akyayla köyü muhtarı yaptığı başvuruda, 9 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında yer altından ses geldiğini ve birkaç saniyelik sarsıntı hissettiklerini belirterek, inceleme yapılması talebinde bulundu.'Sanki evin kolonları yıkıldı'Akyayla köyü muhtarı Halit Aygün, evde yattığı sırada bir ses duyduğunu ve sarsıntı yaşandığını söyledi."Sanki evin kolonları kırıldı. Evlerin üzerimize düşeceğini sandık. Köylülerin tamamı hissetmiş, evlerinden dışarı çıktılar. Bir daha olmayınca evlerimize geçtik" ifadelerini kullanan Aygün, daha önce benzer durumun Meydandere köyünde yaşandığını duyduklarını belirtti.Aygün, endişe duyduklarını ve AFAD'a başvuru yaptıklarını anlatarak, bu ses ve sarsıntının bir an önce kaynağının tespit edilmesini ve sorunun çözüme kavuşmasını istediklerini ifade etti.Köyde yaşayan vatandaşlardan Umayittin Aygün de daha önce iki kez hissettiği sarsıntının bu kez daha etkili olduğunu söyledi.Duyduğu sesin "patlama sesi"ne benzediğini dile getiren Aygün, deprem olduğunu düşündüklerini ancak evlerde herhangi bir çatlak, gözle görülen bir etkinin oluşmadığını belirtti.Sadık Aktı da balkonda ailesiyle sohbet ettikleri sırada ürkütücü bir sesle sarsıldıklarını anlattı.Böyle bir sesi daha önce hiç duymadığını belirten Aktı, "Korkutucu bir sesti. Daha önce depremi yaşadım. Bunun depremle bir alakası olduğunu düşünmüyorum" dedi.'İki köyümüz de tarafımızca incelenmekte'AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ise daha önce jeoloji mühendislerinden oluşan bir ekiple Meydandere köyünde inceleme yaptıklarını hatırlatarak, çalışmalar sonucu hazırlanacak raporu yetkililere sunacaklarını belirtti.Akyayla köyü muhtarının da benzer şikayetlerle kendilerine başvurduğunu anlatan Akkoyun, bu köyde de en kısa sürede inceleme yapacaklarını bildirdi.Akkoyun, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20200922/kulagina-giren-sinek-canli-bir-sekilde-cikarildi-garip-sesler-duyuyordum-1042893427.html

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türkiye, siirt, ses, deprem, afad