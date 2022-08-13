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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı’nda açıklamalarda bulundu. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
hacı bektaş veli
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, hacı bektaş veli, cemevi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz

21:03 13.08.2022 (güncellendi: 21:17 13.08.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı’nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Hacı Bektaş-i Veli irfanı bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.
Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.
Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı.
Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz.
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