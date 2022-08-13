https://tr.sputniknews.com/20220813/erdogan-haci-bektas-velinin-hakka-yuruyusunun-751-yil-donumu-anma-programinda-konusuyor-1059893836.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı’nda açıklamalarda bulundu. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T21:03+0300
2022-08-13T21:03+0300
2022-08-13T21:17+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hacı bektaş veli
cemevi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059893933_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_e22f84526543e49b3735c588ba3deebb.jpg
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059893933_58:0:654:447_1920x0_80_0_0_0f3cf7b39a7f7ed3487fdaccd3762299.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, hacı bektaş veli, cemevi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz
21:03 13.08.2022 (güncellendi: 21:17 13.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı’nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Hacı Bektaş-i Veli irfanı bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.
Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.
Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı.
Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz.