https://tr.sputniknews.com/20220813/eve-giren-hirsiz-uyuyan-kadini-optukten-sonra-telefonunu-caldi-1059884135.html
Eve giren hırsız, uyuyan kadını öptükten sonra telefonunu çaldı
Eve giren hırsız, uyuyan kadını öptükten sonra telefonunu çaldı
İstanbul Kartal'da gece saatlerinde S.D. adlı kadının evine hırsız girdi. Odanın karanlık olması nedeniyle hırsızı erkek arkadaşı sanan S.D. "Ne yapıyorsun... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T11:01+0300
2022-08-13T11:01+0300
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yaşam
istanbul
kartal
hırsız
hırsızlık
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İstanbul Kartal'da 31 Temmuz saat 03.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, emniyette verilen şikayetçi ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Bir sitenin zemin katında oturan 34 yaşındaki S.D. adlı kadını evine hırsız girdi. O sırada uyuyan S.D. telefonunun ışığının yanması üzerine uyandı.Uyku sersemi olan kadın, odanın karanlık olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı erkek arkadaşı zannetti. S.D. hırsıza "Hayatım ne yapıyorsun" diye seslenince hırsız, uyku sersemi olan kadını öptü. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü.S.D. evde başka birisi olduğunu anladığında; kadının komodin üzerindeki telefonunu çalan hırsız, pencereden atlayarak kayıplara karıştı.'Rüya mı, gerçek mi anlayamadım'Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan S.D.'nin "Rüya mı gerçek mi emin olamadım. Telefonu bulamayınca önce site yönetimine müracaat ettim. Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim ancak bu süre ertelenince 8 Ağustos 2022 tarihinde karakola başvurarak şikayetçi oldum. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.Polis ekipleri, olay yerinin çevresini gösteren güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde bir kişinin olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştığı ve beline bir şeyler sıkıştırdığı tespit edildi. Polis görüntülerdeki kişinin Yasin A. olduğunu tespit ederek savcılık talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Yasin A. savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Gece vakti hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüpheli Yasin A.'nın sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
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istanbul, kartal, hırsız, hırsızlık
Eve giren hırsız, uyuyan kadını öptükten sonra telefonunu çaldı
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İstanbul Kartal'da gece saatlerinde S.D. adlı kadının evine hırsız girdi. Odanın karanlık olması nedeniyle hırsızı erkek arkadaşı sanan S.D. "Ne yapıyorsun hayatım" diye seslendi. S.D.'nin erkek arkadaşı sandığı hırsız önce onu öptü sonra telefonunu çaldı. Emniyet ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Yasin A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Kartal'da 31 Temmuz saat 03.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, emniyette verilen şikayetçi ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Bir sitenin zemin katında oturan 34 yaşındaki S.D. adlı kadını evine hırsız girdi. O sırada uyuyan S.D. telefonunun ışığının yanması üzerine uyandı.
Uyku sersemi olan kadın, odanın karanlık olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı erkek arkadaşı zannetti. S.D. hırsıza "Hayatım ne yapıyorsun" diye seslenince hırsız, uyku sersemi olan kadını öptü. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü.
S.D. evde başka birisi olduğunu anladığında; kadının komodin üzerindeki telefonunu çalan hırsız, pencereden atlayarak kayıplara karıştı.
'Rüya mı, gerçek mi anlayamadım'
Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan S.D.'nin "Rüya mı gerçek mi emin olamadım. Telefonu bulamayınca önce site yönetimine müracaat ettim. Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim ancak bu süre ertelenince 8 Ağustos 2022 tarihinde karakola başvurarak şikayetçi oldum. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinin çevresini gösteren güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde bir kişinin olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştığı ve beline bir şeyler sıkıştırdığı tespit edildi. Polis görüntülerdeki kişinin Yasin A. olduğunu tespit ederek savcılık talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Yasin A. savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Gece vakti hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüpheli Yasin A.'nın sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.