Meral Akşener'i köpek ısırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bilecik'te bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı öğrenildi.



Sağlık ekiplerinin iğne yaptığı Akşener, ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.



Odatv'nin haberine göre Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.