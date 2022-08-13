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Meral Akşener'i köpek ısırdı
Meral Akşener'i köpek ısırdı
Seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Bilecik'te esnaf ziyareti sırasında sokak köpeği ısırdı. Akşener, kuduz aşısı yaptırdı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T10:56+0300
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türkiye
meral akşener
köpek
saldırı
bilecik
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bilecik'te bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı öğrenildi.Sağlık ekiplerinin iğne yaptığı Akşener, ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.Odatv'nin haberine göre Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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meral akşener, köpek, saldırı, bilecik

Meral Akşener'i köpek ısırdı

10:56 13.08.2022
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Bilecik'te esnaf ziyareti sırasında sokak köpeği ısırdı. Akşener, kuduz aşısı yaptırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bilecik'te bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin iğne yaptığı Akşener, ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

Odatv'nin haberine göre Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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