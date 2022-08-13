Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın 5'ten büyük olduğunu dünya liderlerinin gözlerinin içine bakarak söylediğini kaydeden Bursalı, 'Tarihin yönünü değiştiren lider' başlıklı yazısında "Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız" diye haykıran, canı pahasına mücadele eden, bazen postalla, bazen kaosla, bazen de ekonomik operasyonlarla vesayeti zorlayanlara direnen Erdoğan'lı Türkiye'nin yükselişini durdurabilene aşk olsun!" ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Şebnem Bursalı: Erdoğan'lı Türkiye'nin yükselişini durdurabilene aşk olsun

© İHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu. © İHA

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Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı dolarken, 21. yüzyılda tarihin yönünü değiştiren liderlerinin başında Tayyip Erdoğan olduğunu savunarak, "Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı olarak değil, 'ülkenin, bölgenin ve dünyanın kaderini de değiştiren lider' olarak hizmet ediyor" diye yazdı.