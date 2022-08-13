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Sabah yazarı Şebnem Bursalı: Erdoğan'lı Türkiye'nin yükselişini durdurabilene aşk olsun
Sabah yazarı Şebnem Bursalı: Erdoğan'lı Türkiye'nin yükselişini durdurabilene aşk olsun
Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı dolarken, 21. yüzyılda tarihin yönünü değiştiren liderlerinin başında Tayyip Erdoğan... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T09:40+0300
2022-08-13T09:42+0300
politika
şebnem bursalı
recep tayyip erdoğan
sabah gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın 5'ten büyük olduğunu dünya liderlerinin gözlerinin içine bakarak söylediğini kaydeden Bursalı, 'Tarihin yönünü değiştiren lider' başlıklı yazısında "Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız" diye haykıran, canı pahasına mücadele eden, bazen postalla, bazen kaosla, bazen de ekonomik operasyonlarla vesayeti zorlayanlara direnen Erdoğan'lı Türkiye'nin yükselişini durdurabilene aşk olsun!" ifadelerini kullandı.
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şebnem bursalı, recep tayyip erdoğan, sabah gazetesi

Sabah yazarı Şebnem Bursalı: Erdoğan'lı Türkiye'nin yükselişini durdurabilene aşk olsun

09:40 13.08.2022 (güncellendi: 09:42 13.08.2022)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© İHA
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Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı dolarken, 21. yüzyılda tarihin yönünü değiştiren liderlerinin başında Tayyip Erdoğan olduğunu savunarak, "Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı olarak değil, 'ülkenin, bölgenin ve dünyanın kaderini de değiştiren lider' olarak hizmet ediyor" diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın 5'ten büyük olduğunu dünya liderlerinin gözlerinin içine bakarak söylediğini kaydeden Bursalı, 'Tarihin yönünü değiştiren lider' başlıklı yazısında "Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız" diye haykıran, canı pahasına mücadele eden, bazen postalla, bazen kaosla, bazen de ekonomik operasyonlarla vesayeti zorlayanlara direnen Erdoğan'lı Türkiye'nin yükselişini durdurabilene aşk olsun!" ifadelerini kullandı.
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