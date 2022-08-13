https://tr.sputniknews.com/20220813/sarigul-isvec-ve-finlandiya-natoya-girmek-istiyorsa-turkiyedeki-multecileri-ab-esit-olarak-almali-1059888826.html

Sarıgül: İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa Türkiye'deki mültecileri AB eşit olarak almalı

Sarıgül: İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa Türkiye'deki mültecileri AB eşit olarak almalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa konu TBMM parlamentosunda görüşülecektir. Tam... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T16:10+0300

2022-08-13T16:10+0300

2022-08-13T16:10+0300

politika

mustafa sarıgül

nato

isveç

finlandiya

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Partisinin Güneydoğu Şanlıurfa Bölge toplantısına katılan Sarıgül, iktidara geldiklerinde Türkiye'de dil, din, ırk, kültür ve mezhep farkı gözetmeyeceklerini söyledi.Her etnik kökenin özgür olması, kendi inancını en güzel şekilde söylemesinden yana olduklarını anlatan Sarıgül, şöyle konuştu:Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Sarıgül, "İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa konu TBMM parlamentosunda görüşülecektir. Tam zamanı, nasıl ki NATO üyesi ülkeler 10.5 milyon Ukranyalı'yı Avrupa Birliği ülkelerine aldılar. 6.5 milyon Türkiye'deki mültecileri de NATO üyesi ülkeler eşit olarak ülkesine almalı. Bu nokta bütün muhalefet partilerinin parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırarak, iktidara yetki verilmesi gerek." değerlendirmesini yaptı.Sarıgül, "İktidarın da bütün muhalefet partilerinin desteğini arkasına almış durumda NATO'nun karşısında güçlü bir şekilde oturarak Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorsa 6.5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği ülkelerine eşit olarak almaları şartını öne sürmeli. Bu şart olmuyorsa da kesinlikle NATO'dan çıkma kozunu ortaya sürmeliyiz." diye konuştu.

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mustafa sarıgül, nato, isveç, finlandiya