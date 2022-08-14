https://tr.sputniknews.com/20220814/bakan-akar-pehlivanlarimiz-meydanlarda-turkun-gucunu-gosteriyor-1059919066.html

Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor

Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar “Pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T20:39+0300

2022-08-14T20:39+0300

2022-08-14T20:39+0300

yaşam

hulusi akar

pehlivan

güreş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059918922_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ac379ac690a7e6d84a9569481e5e7dcd.jpg

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi. Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hulusi akar, pehlivan, güreş