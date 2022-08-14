https://tr.sputniknews.com/20220814/bakan-akar-pehlivanlarimiz-meydanlarda-turkun-gucunu-gosteriyor-1059919066.html
Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor
Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar “Pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T20:39+0300
2022-08-14T20:39+0300
2022-08-14T20:39+0300
yaşam
hulusi akar
pehlivan
güreş
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Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi. Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi.
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hulusi akar, pehlivan, güreş
Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor
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Milli Savunma Bakan Hulusi Akar “Pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi.
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi. Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.
Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi.