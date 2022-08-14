Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220814/bakan-akar-pehlivanlarimiz-meydanlarda-turkun-gucunu-gosteriyor-1059919066.html
Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor
Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar “Pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T20:39+0300
2022-08-14T20:39+0300
yaşam
hulusi akar
pehlivan
güreş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059918922_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ac379ac690a7e6d84a9569481e5e7dcd.jpg
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi. Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059918922_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8c680cb624a7f12d702acc0330c66cc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar, pehlivan, güreş

Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor

20:39 14.08.2022
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar “Pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi.
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi. Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.
Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала