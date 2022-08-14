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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye hizmet davamızdan geri adım atmayacağız, nice yıllara AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye hizmet davamızdan geri adım atmayacağız, nice yıllara AK Parti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T20:22+0300
2022-08-14T20:22+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Erdoğan paylaşımında, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Bir olduk 21 olduk, AK Parti 21 yaşında" ifadelerinin bulunduğu görsele de yer verdi.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye hizmet davamızdan geri adım atmayacağız, nice yıllara AK Parti

20:22 14.08.2022
© Fotoğraf : @RTErdoganCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız, nice yıllara AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız, nice yıllara AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© Fotoğraf : @RTErdogan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Bir olduk 21 olduk, AK Parti 21 yaşında" ifadelerinin bulunduğu görsele de yer verdi.
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