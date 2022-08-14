https://tr.sputniknews.com/20220814/evine-30-metrelik-rayli-sistemle-inip-cikiyor-1059904662.html

Evine 30 metrelik raylı sistemle inip çıkıyor

Evine 30 metrelik raylı sistemle inip çıkıyor

Sinop'ta yürüme güçlüğü çeken Asım Demirkol (88), 50 basamaklı merdivenle çıkılabilen sarp arazideki evine, elektrikli motorla çalışan, 30 metrelik ray... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T10:29+0300

2022-08-14T10:29+0300

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yaşam

türkiye

sinop

taşıma

raylı sistem

ev

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Bostancılı Mahallesi’nde yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Asım Demirkol, yıllar önce sarp arazisine inşa ettiği evine merdivenlerden rahatça inip çıkamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu.Demirkol, eşi ve misafirlerin eve kolay inip çıkabilmeleri için eğimli arazisine 30 metre uzunluğunda raylı sistem döşetti. Demirkol, sarp arazideki evine, elektrikli motorla çalışan, ray üzerinde hareket eden kabinle ulaşım sağlamaya başladı.Demirkol, eğimli araziden geçerek 1 dakikalık yolculukla tepedeki evine inip çıkıyor. Yük de taşınabilen raylı sistemi eve gelen misafirler de kullanıyor.'Bu sistem bana güç veriyor'Sistemi 40 bin liraya mal ettiğini anlatan Demirkol, “50 merdiven var burada. Çıkamadığımız zaman oluyor. Netice itibariyle bu sistem bana güç ve kuvvet veriyor. Yaşama gücü veriyor. Daha önce Ankara’da araştırma yaptım. Asansör şirketlerine baktım. Eşya taşıyorlardı. Benim de aklıma öyle geldi. 'Biz de böyle bir şey yapsak nasıl olur' diye düşündüm. Öyle başladık bu işe. Onlardan ilham aldık. Sonra ustaları getirdim ve onlardan bilgi aldım. Netice itibariyle bugünkü durumu sağladık. Şimdi rahatız. Bu sistem olmasa beni yukarı kadar kim taşır? Buralarda kimse yok. Aşağıda kalırım. Çok şükür bana bu sistem bir güvence” dedi.

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türkiye, sinop, taşıma, raylı sistem, ev