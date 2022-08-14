https://tr.sputniknews.com/20220814/iki-aile-arasinda-arazi-kavgasi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1059899980.html
İki aile arasında arazi kavgası: Bir kişi hayatını kaybetti
İki aile arasında arazi kavgası: Bir kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da, aralarında husumet olduğu öğrenilen aileler arasında arazi meselesi nedeniyle kavga çıktı. Silahlı kavgada 34 yaşındaki Mehmet Altun yaşamını... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T05:48+0300
2022-08-14T05:48+0300
2022-08-14T05:48+0300
türkiye
şanlıurfa
arazi
silahlı kavga
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Olay, akşam saatlerinde Eğerkıran Mahallesinde meydana geldi.İddiaya göre, aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki ailenin yakınlarının katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Mehmet Altun, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altun, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Altun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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şanlıurfa, arazi, silahlı kavga
İki aile arasında arazi kavgası: Bir kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da, aralarında husumet olduğu öğrenilen aileler arasında arazi meselesi nedeniyle kavga çıktı. Silahlı kavgada 34 yaşındaki Mehmet Altun yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Eğerkıran Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki ailenin yakınlarının katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Mehmet Altun, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altun, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Altun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.