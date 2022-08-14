Tüketiciler Birliği’nden ev sahiplerine uyarı: ‘Boş evlerinize perde takın’

“Olay bir ev sahibi ve kiracı anlaşmasından çok asayiş problemine dönüştü. Yani öyle bir fevrilik ve gözü karalık var ki kendine ait olmayan bir evi bir başkasına kiraya verme cüretini gösterebiliyorlar. Bu konunun buraya kadar gelmesinin sebebi boş gördükleri evleri, hemen bir çilingir marifetiyle açıp, başka birine kiraya vermeleridir. Adam evini boş bırakıp gidiyor. 6 ay 1 sene kadar da evine uğramıyor. Daha sonra bir geliyor ki evinde kiracı var. O kiracıyı da çıkartana kadar mahkeme ile falan uğraşıyor ve gerçekten çok uzun bir zaman alıyor. Çünkü mahkemelerin haklı olarak orada oturan kiracıları koruma gibi bir temel anlayışları var. Burada bir suistimal var. Bu suistimalin ortaya çıkması nasıl olur onun bir fizibilitesinin yapılması lazım. Bir kere kira kontratının geçerli olması için Emlakçılar Odasına çok büyük iş düşüyor. Örneğin bir evin tapusu, kira kontratının arkasına iliştirilmeden o kontratın geçersiz olduğuna dair bir yönetmelik çıkmalı, bir yasa çıkmalı ve Emlakçılar Odası bu konuda başı çekmeli. Ben evimi kiraya vermişsem ya da bir evi kiralamışsam, gönül rahatlığıyla kiralamalıyım. Tapuya ait adresin o ev olduğunu bilmeliyim ve bu sorun bu şekilde çözülmeli. Ben eğer ki tapusu ekinde olan bir kira kontratı yapmışsam tamam bu evde oturabilme hakkım var benim rahatlığıyla oturabilmeli. Yoksa bu sorun devam eder gider. Bunu yapanlara maalesef cezai yaptırım yok. Bununla ilgili yasal düzenlemenin ekine bu mutlaka konmalı. Aksi halde bu sorunlar yaşanır gider” ifadelerini kullandı.