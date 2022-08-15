https://tr.sputniknews.com/20220815/6-ayda-856-bin-kisi-takibe-dustu-1059961547.html
6 ayda 856 bin kişi takibe düştü
6 ayda 856 bin kişi takibe düştü
Yılın ilk 6 ayında 856 bin kişi bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düştü. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T22:00+0300
2022-08-15T22:00+0300
2022-08-15T22:00+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi
takip
türkiye barolar birliği
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Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Haziran 2022 döneminde 856 bin kişi oldu.Dünya'nın Forex'ten aktardığına göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 471 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 584 bin kişi oldu.Açıklamada, "Kredi geri ödemeleri süresi konusunda sağlanan esnekliklere ilişkin düzenlemeler, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısındaki gelişmelerde etkili olmuştur" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2022 ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 50 artış ile 30.7 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0.1 puan artış ile yüzde 2.4 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220802/bir-senede-yuzde-156-artti-konut-krizinin-kisa-vadeli-bir-cozumu-mumkun-mu-1059403503.html
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kredi kartı, kredi, takip, türkiye barolar birliği
6 ayda 856 bin kişi takibe düştü
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Yılın ilk 6 ayında 856 bin kişi bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düştü.
Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Haziran 2022 döneminde 856 bin kişi oldu.
Dünya'nın Forex'ten aktardığına
göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 471 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 584 bin kişi oldu.
Açıklamada, "Kredi geri ödemeleri süresi konusunda sağlanan esnekliklere ilişkin düzenlemeler, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısındaki gelişmelerde etkili olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2022 ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 50 artış ile 30.7 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0.1 puan artış ile yüzde 2.4 oldu.