https://tr.sputniknews.com/20220815/erdogan-21-yilda-yasanan-onca-degisime-ragmen-chp-zihniyeti-yerinde-saymayi-surduruyor-1059946192.html
Erdoğan: 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
Erdoğan: 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor." dedi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T14:53+0300
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
14:53 15.08.2022 (güncellendi: 14:54 15.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor." dedi.