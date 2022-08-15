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Erdoğan: 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
Erdoğan: 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor." dedi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor

14:53 15.08.2022 (güncellendi: 14:54 15.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor." dedi.
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