https://tr.sputniknews.com/20220815/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-3-olu-3-yarali-1059922890.html

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T00:18+0300

2022-08-15T00:18+0300

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dünya

israil

suriye

saldırı

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İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’nin orta ve batı kesimlerine hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.Açıklamada, İsrail’in Suriye’nin kıyı kenti Tartus'ta ve başkent Şam’ın banliyölerinde çok sayıda noktayı hedef aldığı belirtilerek, füzelerin vurduğu bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. İsrail’in iki saldırıyı eş zamanlı gerçekleştiği belirtilerek, bazı füzelerin havada imha edildiği aktarıldı.

israil

suriye

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israil, suriye, saldırı