https://tr.sputniknews.com/20220815/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-3-olu-3-yarali-1059922890.html
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T00:18+0300
2022-08-15T00:18+0300
2022-08-15T00:18+0300
dünya
israil
suriye
saldırı
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İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’nin orta ve batı kesimlerine hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.Açıklamada, İsrail’in Suriye’nin kıyı kenti Tartus'ta ve başkent Şam’ın banliyölerinde çok sayıda noktayı hedef aldığı belirtilerek, füzelerin vurduğu bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. İsrail’in iki saldırıyı eş zamanlı gerçekleştiği belirtilerek, bazı füzelerin havada imha edildiği aktarıldı.
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israil, suriye, saldırı
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
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Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.
İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’nin orta ve batı kesimlerine hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail’in Suriye’nin kıyı kenti Tartus'ta ve başkent Şam’ın banliyölerinde çok sayıda noktayı hedef aldığı belirtilerek, füzelerin vurduğu bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. İsrail’in iki saldırıyı eş zamanlı gerçekleştiği belirtilerek, bazı füzelerin havada imha edildiği aktarıldı.