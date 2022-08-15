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İstanbul'da sel etkinlikleri: Oltasını kapan balığa çıktı, şortunu giyen kulaç attı
İstanbul'da sel etkinlikleri: Oltasını kapan balığa çıktı, şortunu giyen kulaç attı
Kağıthane’de yoğun yağış sonrasınca aracıyla sular altında kalan caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü. Bir başka kişi ise suyla dolan... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T23:09+0300
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türkiye
istanbul
sel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının adından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında yollar adeta göle döndü. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı. Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı. O esnada Sedat Demirhan, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir başka kişi ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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türkiye, istanbul, sel, yağmur

İstanbul'da sel etkinlikleri: Oltasını kapan balığa çıktı, şortunu giyen kulaç attı

23:09 15.08.2022 (güncellendi: 23:13 15.08.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW690692İstanbul'da sel nedeniyle caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü
İstanbul'da sel nedeniyle caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW690692
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Kağıthane’de yoğun yağış sonrasınca aracıyla sular altında kalan caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü. Bir başka kişi ise suyla dolan caddede oltayla balık tuttu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının adından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında yollar adeta göle döndü.

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı. Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı.

O esnada Sedat Demirhan, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bir başka kişi ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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