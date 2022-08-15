https://tr.sputniknews.com/20220815/istanbulda-sel-etkinlikleri-oltasini-kapan-baliga-cikti-sortunu-giyen-kulac-atti--1059963845.html

İstanbul'da sel etkinlikleri: Oltasını kapan balığa çıktı, şortunu giyen kulaç attı

İstanbul'da sel etkinlikleri: Oltasını kapan balığa çıktı, şortunu giyen kulaç attı

Kağıthane’de yoğun yağış sonrasınca aracıyla sular altında kalan caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü. Bir başka kişi ise suyla dolan... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T23:09+0300

2022-08-15T23:09+0300

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yaşam

türkiye

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sel

yağmur

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının adından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında yollar adeta göle döndü. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı. Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı. O esnada Sedat Demirhan, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir başka kişi ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

istanbul

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, sel, yağmur