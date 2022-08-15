İstanbul'da sel etkinlikleri: Oltasını kapan balığa çıktı, şortunu giyen kulaç attı
23:09 15.08.2022 (güncellendi: 23:13 15.08.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW690692İstanbul'da sel nedeniyle caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW690692
Kağıthane’de yoğun yağış sonrasınca aracıyla sular altında kalan caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü. Bir başka kişi ise suyla dolan caddede oltayla balık tuttu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının adından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında yollar adeta göle döndü.
Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı. Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı.
O esnada Sedat Demirhan, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Bir başka kişi ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı. Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı.
O esnada Sedat Demirhan, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Bir başka kişi ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da sel etkinlikleri: Oltasını kapan balığa çıktı, şortunu giyen kulaç attı https://t.co/7PQNH3r39h pic.twitter.com/ymWjL7Bq14— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 15, 2022