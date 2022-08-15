https://tr.sputniknews.com/20220815/otobus-soforu-fenalasan-hamile-yolcuyu-sirtinda-hastaneye-tasidi-1059965466.html

Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı

Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı

Ankara'da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fırat Kaya, aracıyla seyir halindeyken fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye taşıdı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T23:59+0300

2022-08-15T23:59+0300

2022-08-15T23:59+0300

yaşam

ankara

otobüs şöförü

hamile

hastane

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Ankara'da özel halk otobüsü sürücülüğü yapan 27 yaşındaki Fırat Kaya, dün akşam saat 20.30 sıralarında Sanatoryum Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolcularından birisinin fenalaştığını fark etti. Baygınlık geçirenin hamile bir kadın olduğunu gören Kaya, duraklarda durmadı ve otobüsünü Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniği'ne sürdü. Aracıyla hastane giriş kapısına kadar gelen Kaya, içerideki diğer yolcularından yardımıyla fenalaşan kadını sırtına yükledi ve içeride bulunan sedyelere kadar taşıdı.Hastanede tedavi altına alınan kadının ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Yaşanılan anları anlatan Fırat Kaya, "Atapark istikametine giderken iki koltuk arkamdaki kadın rahatsızlandı. Yolculardan birisi, arkadaşımız hamile olduğunu söyledi. Ben de sıradaki durakta durmadan Keçiören Araştırma Hastanesi'ne doğru gittim. Hastaneye vardığımızda arkadaşım sedye istemeye gitti. 3-4 dakika bekledik ama sedye gelmedi. Arkadaşımızı koltuktan kaldırmak istedik, koridora yığıldı. Ağlamaya başladı ben dayanamadım. Sırtıma yükleyip acile kadar seri bir şekilde götürmek istedim. O an çok üzüldüm bana karşı baktı, ağladı dayanamadım. Çok üzücü bir durumdu. Hastane de acil servise kadar götürdüm bıraktım" dedi.Olumlu tepkilerle karşılaştığını söyleyen Kaya, "Teşekkür ediyorlar Allah razı olsun diyorlar duaları yeter. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum. Kadını tanımıyordum. Yardım etmek istedim. Elimden geleni yaptım. İnşallah durumu da iyidir" ifadelerini kullandı.

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ankara, otobüs şöförü, hamile, hastane