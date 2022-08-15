Türkiye
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlükte
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220815/otobus-soforu-fenalasan-hamile-yolcuyu-sirtinda-hastaneye-tasidi-1059965466.html
Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
Ankara'da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fırat Kaya, aracıyla seyir halindeyken fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye taşıdı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T23:59+0300
2022-08-15T23:59+0300
yaşam
ankara
otobüs şöförü
hamile
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059965540_0:25:614:370_1920x0_80_0_0_6ff0ff4aec125aecd7c1896bca34e9e3.png
Ankara'da özel halk otobüsü sürücülüğü yapan 27 yaşındaki Fırat Kaya, dün akşam saat 20.30 sıralarında Sanatoryum Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolcularından birisinin fenalaştığını fark etti. Baygınlık geçirenin hamile bir kadın olduğunu gören Kaya, duraklarda durmadı ve otobüsünü Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniği'ne sürdü. Aracıyla hastane giriş kapısına kadar gelen Kaya, içerideki diğer yolcularından yardımıyla fenalaşan kadını sırtına yükledi ve içeride bulunan sedyelere kadar taşıdı.Hastanede tedavi altına alınan kadının ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Yaşanılan anları anlatan Fırat Kaya, "Atapark istikametine giderken iki koltuk arkamdaki kadın rahatsızlandı. Yolculardan birisi, arkadaşımız hamile olduğunu söyledi. Ben de sıradaki durakta durmadan Keçiören Araştırma Hastanesi'ne doğru gittim. Hastaneye vardığımızda arkadaşım sedye istemeye gitti. 3-4 dakika bekledik ama sedye gelmedi. Arkadaşımızı koltuktan kaldırmak istedik, koridora yığıldı. Ağlamaya başladı ben dayanamadım. Sırtıma yükleyip acile kadar seri bir şekilde götürmek istedim. O an çok üzüldüm bana karşı baktı, ağladı dayanamadım. Çok üzücü bir durumdu. Hastane de acil servise kadar götürdüm bıraktım" dedi.Olumlu tepkilerle karşılaştığını söyleyen Kaya, "Teşekkür ediyorlar Allah razı olsun diyorlar duaları yeter. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum. Kadını tanımıyordum. Yardım etmek istedim. Elimden geleni yaptım. İnşallah durumu da iyidir" ifadelerini kullandı.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059965540_45:0:570:394_1920x0_80_0_0_2e31aa0c0c816fb90c4725a60b4f9a9f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, otobüs şöförü, hamile, hastane

Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı

23:59 15.08.2022
© DHAOtobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ankara'da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fırat Kaya, aracıyla seyir halindeyken fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye taşıdı.
Ankara'da özel halk otobüsü sürücülüğü yapan 27 yaşındaki Fırat Kaya, dün akşam saat 20.30 sıralarında Sanatoryum Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolcularından birisinin fenalaştığını fark etti. Baygınlık geçirenin hamile bir kadın olduğunu gören Kaya, duraklarda durmadı ve otobüsünü Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniği'ne sürdü. Aracıyla hastane giriş kapısına kadar gelen Kaya, içerideki diğer yolcularından yardımıyla fenalaşan kadını sırtına yükledi ve içeride bulunan sedyelere kadar taşıdı.
Hastanede tedavi altına alınan kadının ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Yaşanılan anları anlatan Fırat Kaya, "Atapark istikametine giderken iki koltuk arkamdaki kadın rahatsızlandı. Yolculardan birisi, arkadaşımız hamile olduğunu söyledi. Ben de sıradaki durakta durmadan Keçiören Araştırma Hastanesi'ne doğru gittim. Hastaneye vardığımızda arkadaşım sedye istemeye gitti. 3-4 dakika bekledik ama sedye gelmedi. Arkadaşımızı koltuktan kaldırmak istedik, koridora yığıldı. Ağlamaya başladı ben dayanamadım. Sırtıma yükleyip acile kadar seri bir şekilde götürmek istedim. O an çok üzüldüm bana karşı baktı, ağladı dayanamadım. Çok üzücü bir durumdu. Hastane de acil servise kadar götürdüm bıraktım" dedi.
Olumlu tepkilerle karşılaştığını söyleyen Kaya, "Teşekkür ediyorlar Allah razı olsun diyorlar duaları yeter. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum. Kadını tanımıyordum. Yardım etmek istedim. Elimden geleni yaptım. İnşallah durumu da iyidir" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала