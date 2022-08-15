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Şişli'de silahlı kavga: 2'si polis, çok sayıda yaralı var
Şişli'de silahlı kavga: 2'si polis, çok sayıda yaralı var
Şişli Kuştepe'de silahlı kavga çıktı. Kavgada, aralarında 2 polisin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T22:16+0300
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türkiye
şişli
silahlı kavga
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İstanbul Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.Sevk edilen polis ekiplerinin kavgaya müdahalesi sürüyor. 2'si polis çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı.Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.
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şişli, silahlı kavga

Şişli'de silahlı kavga: 2'si polis, çok sayıda yaralı var

22:16 15.08.2022 (güncellendi: 22:20 15.08.2022)
Şişli Kuştepe Köz Sokak'ta kalabalık grup silahlı kavgaya tutuştu. Sevk edilen polis ekiplerinin kavgaya müdahalesi sürüyor. 2'si polis çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.
Şişli Kuştepe Köz Sokak'ta kalabalık grup silahlı kavgaya tutuştu. Sevk edilen polis ekiplerinin kavgaya müdahalesi sürüyor. 2'si polis çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
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Şişli Kuştepe'de silahlı kavga çıktı. Kavgada, aralarında 2 polisin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
İstanbul Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Sevk edilen polis ekiplerinin kavgaya müdahalesi sürüyor.
2'si polis çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı.
Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.
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