https://tr.sputniknews.com/20220815/sislide-silahli-kavga-2si-polis-cok-sayida-yarali-var-1059961882.html

Şişli'de silahlı kavga: 2'si polis, çok sayıda yaralı var

Şişli'de silahlı kavga: 2'si polis, çok sayıda yaralı var

Şişli Kuştepe'de silahlı kavga çıktı. Kavgada, aralarında 2 polisin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T22:16+0300

2022-08-15T22:16+0300

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türkiye

şişli

silahlı kavga

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İstanbul Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.Sevk edilen polis ekiplerinin kavgaya müdahalesi sürüyor. 2'si polis çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı.Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.

türkiye

şişli

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şişli, silahlı kavga