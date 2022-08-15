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Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı
Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı
Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Betis Kulübü'nden stoper oyuncusu Marc Bartra ile anlaştı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
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spor
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Bordo-mavili kulüp, Real Betis'e bonservis bedeli için 1 milyon 250 bin euro, 3 yıllık anlaşmaya varılan oyuncuya da her bir sezon için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeyecek.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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türkiye, trabzonspor

Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı

03:38 15.08.2022
© DHATrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© DHA
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Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Betis Kulübü'nden stoper oyuncusu Marc Bartra ile anlaştı.
Bordo-mavili kulüp, Real Betis'e bonservis bedeli için 1 milyon 250 bin euro, 3 yıllık anlaşmaya varılan oyuncuya da her bir sezon için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeyecek.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Marc Bartra ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 500 bin euro ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700 bin euro prim ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır. Real Betis Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 250 bin euro, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir."​​​​​​​

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