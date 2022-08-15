Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı

"Profesyonel futbolcu Marc Bartra ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 500 bin euro ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700 bin euro prim ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır. Real Betis Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 250 bin euro, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir."​​​​​​​