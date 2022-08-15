https://tr.sputniknews.com/20220815/yine-japonya-sarhos-polis-yuzlerce-kisinin-sahsi-bilgilerinin-oldugu-dosyalari-kaybetti-1059929502.html
Yine Japonya: Sarhoş polis, yüzlerce kişinin şahsi bilgilerinin olduğu dosyaları kaybetti
Yine Japonya: Sarhoş polis, yüzlerce kişinin şahsi bilgilerinin olduğu dosyaları kaybetti
Japonya'da Hyogo eyaletinde bir ay arayla ikinci 'polis vakası' yaşandı. Sokak ortasında sızan bir polis memuru sabah uyandığında yanındaki önemli belgelerin... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T10:58+0300
2022-08-15T10:58+0300
2022-08-15T10:58+0300
dünya
japonya
polis
belge
sarhoş
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Japonya'da gece arkadaşlarıyla içmeye çıkan bir polis memuru sarhoş olup sokağı ortasında sızınca beraberinde taşıdığı ve yaklaşık 400 vatandaşın kişisel bilgilerinin bulunduğu soruşturma belgeleri de ortadan kayboldu. AFP ajansına konuşan bir polis yetkilisinin anlattıklarına göre Hyogo eyaletindeki olayda 49 yaşındaki polis memuru belgeleri cuma 23.00- cumartesi 05.00 arasındaki zaman diliminde kaybetti, sabah bir tren istasyonunda uyandığında ise belgeler çoktan gitmişti. Ülkede aynı bölgede Amagasaki Belediyesi'nde haziran ayında da Kovid-19 mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan firma görevlisi çantasını kaybetmişti. Çantanın içinde, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk de bulunuyordu.
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japonya, polis, belge, sarhoş
Yine Japonya: Sarhoş polis, yüzlerce kişinin şahsi bilgilerinin olduğu dosyaları kaybetti
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Japonya'da Hyogo eyaletinde bir ay arayla ikinci 'polis vakası' yaşandı. Sokak ortasında sızan bir polis memuru sabah uyandığında yanındaki önemli belgelerin yerinde yeller estiğini gördü.
Japonya'da gece arkadaşlarıyla içmeye çıkan bir polis memuru sarhoş olup sokağı ortasında sızınca beraberinde taşıdığı ve yaklaşık 400 vatandaşın kişisel bilgilerinin bulunduğu soruşturma belgeleri de ortadan kayboldu.
AFP ajansına konuşan bir polis yetkilisinin anlattıklarına göre Hyogo eyaletindeki olayda 49 yaşındaki polis memuru belgeleri cuma 23.00- cumartesi 05.00 arasındaki zaman diliminde kaybetti, sabah bir tren istasyonunda uyandığında ise belgeler çoktan gitmişti.
Ülkede aynı bölgede Amagasaki Belediyesi'nde haziran ayında da Kovid-19 mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan firma görevlisi çantasını kaybetmişti. Çantanın içinde, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk de bulunuyordu.