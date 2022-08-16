AYM, yöneticileri eleştirdiği için kovulan taşeron işçiyi haklı buldu: İfade özgürlüğü ihlal edildi

"Son günlerde taşeron işçi arkadaşlar üzerinde ciddi baskılar artmış, kendini yönetici zanneden bazıları işi gücü bırakıp, taşeron işçi ile uğraşmayı kendine görev edinmiştir. Ey insan müsveddeleri, yönetici bozuntuları, şunu asla unutmayınız ki, biz taşeron işçiler İslam dinine inanıp iman etmiş Müslümanlarız ve Rabbim bize der ki Rızk ile ilgili yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki rızk Allah'a bağlı olmasın der. (Hud Suresi 6. ayet) Rabbim sizleri de hidayete ulaştırsın en kısa zamanda ve oturduğunuz o güzel makam koltuklarının da altınızdan kayıp gideceğini bile ve taşeron işçinin de insan olduğunu anlama fikri versin amin."