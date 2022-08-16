https://tr.sputniknews.com/20220816/aym-yoneticileri-elestirdigi-icin-kovulan-taseron-isciyi-hakli-buldu-ifade-ozgurlugu-ihlal-edildi-1059976136.html
AYM, yöneticileri eleştirdiği için kovulan taşeron işçiyi haklı buldu: İfade özgürlüğü ihlal edildi
AYM, yöneticileri eleştirdiği için kovulan taşeron işçiyi haklı buldu: İfade özgürlüğü ihlal edildi
AYM, sosyal medya hesabında kamu kurumlarındaki yöneticilerin taşeron işçilere yaptığı baskılarla ilgili paylaşımı nedeniyle işten atılan işçiyi haklı buldu... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T04:08+0300
2022-08-16T04:08+0300
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aym
anayasa mahkemesi (aym)
taşeron
taşeron işçilik
şirket
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Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde taşeron işçi olarak çalışan Kadir Eroğul, 2015 yılında sosyal paylaşım sitesinde taşeron işçilerin gördüğü baskıyı anlattı.Anayasa Mahkemesi kararına göre, Kamu Taşeron Çalışanları Derneği'nin Genel Başkanı da olan Eroğul, şu ifadeleri kullandı: Gazete Duvar'ın haberine göre, bu paylaşımı gören kurum yöneticileri Kadir Eroğul'dan şikayetçi oldu ve 'hakaret' iddiasıyla hakkında ceza davası açıldı. Eroğul'a ceza veren mahkeme, cezanın açıklanmasını geri bıraktı.Alt işveren de Kadir Eroğlu'nu işten çıkardı. Kütahya İş Mahkemesi de 'işe iade' talebini reddetti.İstinaf ve Yargıtay'dan da benzer kararlar gelince Eroğlu "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.Oy çokluğuyla Kadir Eroğlu'nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, kararın, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.
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aym, anayasa mahkemesi (aym), taşeron, taşeron işçilik, şirket
AYM, yöneticileri eleştirdiği için kovulan taşeron işçiyi haklı buldu: İfade özgürlüğü ihlal edildi
04:08 16.08.2022 (güncellendi: 04:11 16.08.2022) Abone ol
AYM, sosyal medya hesabında kamu kurumlarındaki yöneticilerin taşeron işçilere yaptığı baskılarla ilgili paylaşımı nedeniyle işten atılan işçiyi haklı buldu. Oy çokluğuyla Kadir Eroğlu'nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, kararın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.
Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde taşeron işçi olarak çalışan Kadir Eroğul, 2015 yılında sosyal paylaşım sitesinde taşeron işçilerin gördüğü baskıyı anlattı.
Anayasa Mahkemesi kararına
göre, Kamu Taşeron Çalışanları Derneği'nin Genel Başkanı da olan Eroğul, şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde taşeron işçi arkadaşlar üzerinde ciddi baskılar artmış, kendini yönetici zanneden bazıları işi gücü bırakıp, taşeron işçi ile uğraşmayı kendine görev edinmiştir. Ey insan müsveddeleri, yönetici bozuntuları, şunu asla unutmayınız ki, biz taşeron işçiler İslam dinine inanıp iman etmiş Müslümanlarız ve Rabbim bize der ki Rızk ile ilgili yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki rızk Allah'a bağlı olmasın der. (Hud Suresi 6. ayet) Rabbim sizleri de hidayete ulaştırsın en kısa zamanda ve oturduğunuz o güzel makam koltuklarının da altınızdan kayıp gideceğini bile ve taşeron işçinin de insan olduğunu anlama fikri versin amin."
Gazete Duvar'ın haberine
göre, bu paylaşımı gören kurum yöneticileri Kadir Eroğul'dan şikayetçi oldu ve 'hakaret' iddiasıyla hakkında ceza davası açıldı. Eroğul'a ceza veren mahkeme, cezanın açıklanmasını geri bıraktı.
Alt işveren de Kadir Eroğlu'nu işten çıkardı. Kütahya İş Mahkemesi de 'işe iade' talebini reddetti.
İstinaf ve Yargıtay'dan da benzer kararlar gelince Eroğlu "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Oy çokluğuyla Kadir Eroğlu'nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, kararın, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.