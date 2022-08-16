https://tr.sputniknews.com/20220816/canakkalede-yildirim-isabet-eden-genc-hayatini-kaybetti-1059972277.html

Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yıldırım isabet eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T02:01+0300

2022-08-16T02:01+0300

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türkiye

çanakkale

yenice

yıldırım

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Yenice'nin Soğucak köyünde yaşayan Muhammet Duman, hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.Köy muhtarı Durmuş Çatak, Duman'ın koyunlarını otlattığı Kaplanlar mevkisinde motosikletini buldu.Çevrede yapılan incelemede gencin cansız bedeni bir meşe ağacının altında bulundu.Sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan ve üzerine yıldırım isabet ettiği belirlenen Muhammet Duman'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

türkiye

çanakkale

yenice

yıldırım

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çanakkale, yenice , yıldırım