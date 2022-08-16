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Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yıldırım isabet eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
çanakkale
yenice
yıldırım
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Yenice'nin Soğucak köyünde yaşayan Muhammet Duman, hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.Köy muhtarı Durmuş Çatak, Duman'ın koyunlarını otlattığı Kaplanlar mevkisinde motosikletini buldu.Çevrede yapılan incelemede gencin cansız bedeni bir meşe ağacının altında bulundu.Sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan ve üzerine yıldırım isabet ettiği belirlenen Muhammet Duman'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
türkiye
çanakkale
yenice
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çanakkale, yenice , yıldırım

Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

02:01 16.08.2022 (güncellendi: 02:02 16.08.2022)
© İHAAmbulans - 112 Acil
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© İHA
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yıldırım isabet eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Yenice'nin Soğucak köyünde yaşayan Muhammet Duman, hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.
Köy muhtarı Durmuş Çatak, Duman'ın koyunlarını otlattığı Kaplanlar mevkisinde motosikletini buldu.
Çevrede yapılan incelemede gencin cansız bedeni bir meşe ağacının altında bulundu.
Sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan ve üzerine yıldırım isabet ettiği belirlenen Muhammet Duman'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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