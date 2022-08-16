https://tr.sputniknews.com/20220816/eski-basbakan-abe-suikastinin-ardindan-basbakan-kisidaya-suikast-tehdidi-1059982383.html

Eski Başbakan Abe suikastinin ardından: Japonya Başbakanı Kişida'ya suikast tehdidi

Eski Başbakan Abe suikastinin ardından: Japonya Başbakanı Kişida'ya suikast tehdidi

Japonya’da polis, emniyet acil durum hattını arayarak Japonya Başbakanı Fumio Kişida'ya suikast düzenleme tehdidinde bulunan 51 yaşındaki bir erkeği tutukladı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T10:57+0300

2022-08-16T10:57+0300

2022-08-16T10:57+0300

dünya

japonya

şinzo abe

fumio kişida

suikast

başbakan

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Japonya'da eski başbakanlardan Şinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, ülkede bu kez yeni bir suikast iddiası haberi gündeme geldi. Japonya’da polisin, emniyet acil durum hattını arayarak Japonya Başbakanı Fumio Kişida'ya suikast düzenleme tehdidinde bulunan 51 yaşındaki bir erkeği tutukladığı ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olay 10 Ağustos saat 19.30 sıralarında yaşandı. Başkent Tokyo yakınlarındaki Saitama şehrinde ikamet eden 51 yaşındaki Satoşi Yamagişi, emniyet acil durum hattı 110'u arayarak Kishida'ya suikast düzenleme tehdidinde bulundu. Yapılan teknik incelemenin ardından şahsın adresini tespit eden emniyet güçleri, şüpheliyi evinde tutukladı. Polisteki ifadesinde suçlamaları reddeden Yamagişi'nin, olayla ilgili bilgisinin olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada herhangi bir silah bulunamazken, şahsın bir siyasi veya dini örgütle bağlantısı da tespit edilemedi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220810/japonya-basbakani-abe-suikastina-gerekce-olan-tarikatla-baglantili-bazi-isimleri-kabine-disi-1059760608.html

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