Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220816/misirda-osmanli-donemine-ait-97-sikke-ele-gecirildi-1059973512.html
Mısır’da Osmanlı dönemine ait 97 sikke ele geçirildi
Mısır’da Osmanlı dönemine ait 97 sikke ele geçirildi
Mısır'da, El Uksur Uluslararası Havalimanı'ndaki Limanlar ve Arkeolojik Birimler Dairesi bir yolcunun üzerinde Osmanlı dönemine ait 97 sikkeyi ele geçirdi 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T02:49+0300
2022-08-16T02:54+0300
dünya
osmanlı
mısır
osmanlı dönemi
para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1044248829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6c088bb86971b46abc23717631849a7e.jpg
Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafs Veziri, El Uksur Uluslararası Havalimanı'nda yolculuk yapan bir kişinin üzerinde Osmanlı dönemine ait 97 sikkenin ele geçirildiğini açıkladı.Veziri, el konulan parçaların 1973 tarihli 114 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ülkeden çıkarılmasına izin verilmeyen kültürel miras olduğunu vurguladı.Limanlar ve Arkeolojik Birimler Dairesi Başkanı Hamdi Hamam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu parçaların, bir yolcunun kıyafetleri içinde yakalandığını ifade etti.Hamam, sikkelerde asılmak için deliklerin olduğunu belirtti.Ele geçirilen parçalar El Uksur’daki bir arkeoloji deposunda saklanacak.
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1044248829_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f76cbf4f11aa284f3a7c1ad317bf78a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osmanlı, mısır, osmanlı dönemi, para

Mısır’da Osmanlı dönemine ait 97 sikke ele geçirildi

02:49 16.08.2022 (güncellendi: 02:54 16.08.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEMısır bayrağı
Mısır bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
Abone olTelegram
Mısır'da, El Uksur Uluslararası Havalimanı'ndaki Limanlar ve Arkeolojik Birimler Dairesi bir yolcunun üzerinde Osmanlı dönemine ait 97 sikkeyi ele geçirdi
Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafs Veziri, El Uksur Uluslararası Havalimanı'nda yolculuk yapan bir kişinin üzerinde Osmanlı dönemine ait 97 sikkenin ele geçirildiğini açıkladı.
Veziri, el konulan parçaların 1973 tarihli 114 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ülkeden çıkarılmasına izin verilmeyen kültürel miras olduğunu vurguladı.
Limanlar ve Arkeolojik Birimler Dairesi Başkanı Hamdi Hamam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu parçaların, bir yolcunun kıyafetleri içinde yakalandığını ifade etti.
Hamam, sikkelerde asılmak için deliklerin olduğunu belirtti.
Ele geçirilen parçalar El Uksur’daki bir arkeoloji deposunda saklanacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала