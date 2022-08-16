https://tr.sputniknews.com/20220816/misirda-osmanli-donemine-ait-97-sikke-ele-gecirildi-1059973512.html

Mısır’da Osmanlı dönemine ait 97 sikke ele geçirildi

Mısır’da Osmanlı dönemine ait 97 sikke ele geçirildi

Mısır'da, El Uksur Uluslararası Havalimanı'ndaki Limanlar ve Arkeolojik Birimler Dairesi bir yolcunun üzerinde Osmanlı dönemine ait 97 sikkeyi ele geçirdi 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T02:49+0300

2022-08-16T02:49+0300

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Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafs Veziri, El Uksur Uluslararası Havalimanı'nda yolculuk yapan bir kişinin üzerinde Osmanlı dönemine ait 97 sikkenin ele geçirildiğini açıkladı.Veziri, el konulan parçaların 1973 tarihli 114 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ülkeden çıkarılmasına izin verilmeyen kültürel miras olduğunu vurguladı.Limanlar ve Arkeolojik Birimler Dairesi Başkanı Hamdi Hamam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu parçaların, bir yolcunun kıyafetleri içinde yakalandığını ifade etti.Hamam, sikkelerde asılmak için deliklerin olduğunu belirtti.Ele geçirilen parçalar El Uksur’daki bir arkeoloji deposunda saklanacak.

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