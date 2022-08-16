https://tr.sputniknews.com/20220816/sacheen-littlefeather-oscari-reddetme-ani-yuzunden-maruz-kaldiklari-icin-50-yil-sonra-ozur-dilendi-1059983293.html

Sacheen Littlefeather: Oscar'ı reddetme anı yüzünden maruz kaldıkları için 50 yıl sonra özür dilendi

Sacheen Littlefeather: Oscar'ı reddetme anı yüzünden maruz kaldıkları için 50 yıl sonra özür dilendi

ABD'de Oscar olarak bilinen Akademi Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 1973'te Marlon Brando adına sahneye çıkarak ödülü reddetme... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T11:56+0300

2022-08-16T11:56+0300

2022-08-16T12:31+0300

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marlon brando

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Marlon Brando adına sahneye çıktığında Oscar töreninde yer alan ilk Amerikan yerlisi olan ve bu yüzden saldırılara uğrayıp işsiz bırakılan oyuncu-aktivist Sacheen Littlefeather'e olaydan yaklaşık 50 yıl sonra Akademi'den özür açıklaması geldi. Baba (The Godfather) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Brando'nun ödülü reddetmesi için törende sahneye çıkmasını istediği Littlefeather, 60 saniyelik kısa konuşmasında, aktörün ödülü neden kabul etmediğine dair uzun metnini göstererek törenden sonra basınla paylaşacağını, sebebinin sinema endüstrisinin Amerikan yerlilerine muamelesi olduğunu söylemişti. Sevgi mesajıyla tamamladığı konuşması alkışlar kadar yuhalamalar ve ırkçı söylemlerle karşılaşmıştı. Akademi'nin resmi açıklamasında Littlefeather'ın konuşması sırasında ve sonraki yıllarda gördüğü kötü muamele nedeniyle özür dilenirken müzede Littlefeather için özel bir etkinlik gerçekleştirileceği duyuruldu. Eski Akademi Başkanı David Rubin'in Littlefeather'a gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi: "Bu açıklama nedeniyle maruz kaldığınız suistimal mesnetsiz ve haksızdı. Yaşadığın duygusal yük ve sektörümüzdeki kariyerine maliyeti onarılamaz. Gösterdiğin cesaret çok uzun zaman kabul görmedi. Bunun için hem en derin özürlerimizi hem de en içten hayranlığımızı sunuyoruz."Littlefeather'ın tarihe geçen Oscar töreninde sahne alışını ve ekranda yerli temsilin geleceğini tartışmak için gelecek ay Akademi'nin Sinema Müzesi'ndeki etkinliğe katılacağı belirtildi. Tanınan bir yerli hakları aktivisti olan Littlefeather, kanser hastası olduğu için nadiren röportaj veriyor.1973 yılında 26 yaşında ve oyuncular sendikası üyesi olan Littlefeather, Oscar’da sahneye çıkan ilk Amerikan yerlisi oldu. Televizyon canlı yayınında 85 milyon kişi tarafından izlenen 60 saniyelik konuşması ikonik önem kazanıp kültür tarihinin en çok atıf yapılan anlarından birine dönüştü.Törenin ardından ortaya atılan gerçekten Amerikan yerlisi olmadığı, Brando’nun metresi olduğu gibi iddiaları kesin dille reddetmiş bulunan Littlefeather, 75 yaşındayken gelen özürle ilgili Hollywood Reporter’a “Bunu duyacağım günü göreceğimi hiç düşünmemiştim” diyerek ekledi:“Biz yerliler çok sabırlı insanlarızdır, sadece 50 yıl beklemek zorunda kaldım! Espri yeteneğimizi her zaman canlı tutmamız gerek, hayatta kalmamızın yolu bu."Akademi blogu Aframe'e tecrübesini aktaran Littlefeather, konuşması sırasında kendisine saldırmak ve sahneden indirmek için kulisten fırlayan aktör John Wayne’i 6 güvenlikçinin zor zapt ettiğini, sonrasında karalama kampanyaları ve hayatını tehdit eden saldırılara maruz kaldığını, hükümetin yer alacağı herhangi bir programı sonlandırmakla tehdit etmesi yüzünden iş bulamadığını anlattı.

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akademi ödülleri, oscar ödül töreni, marlon brando