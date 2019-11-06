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20:50 06 Kasım 2019
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    Akşam Postası

    İmamoğlu kitabını yazan Necati Özkan: 'Canan Kaftancıoğlu’nu severim, bir yanlışlık varsa ne olduğunu inşallah anlarım'

    Akşam Postası
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    Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler sürecinde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, yazdığı kitap ile ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı eleştiriler hakkında konuştu.

    İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörlüğünü yapan ve bu süreci ”Kahramanın Yolculuğu” adıyla kitaplaştıran Necati Özkan, CHP’li Kaftancıoğlu’nun kitabıyla ilgili eleştirisine RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında yanıt verdi. Özkan, “Konu nedir nasıl gelişti bilmiyorum ama sayın il başkanı Canan hanımı severim, takdir ederim. Meselenin ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah öğrenirim ortada bir yanlışlık varsa o yanlışlığın ne olduğunu daha iyi kavrarım” dedi.

    Kaftancıoğlu’nun sert tweet’i

    Sosyal medya hesabından isim vermeden kitabı eleştiren Kaftancıoğlu, "Kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" diye yazmıştı.

    Necati Özkan Akşam Postası canlı yayınında Kaftancıoğlu’nun bu eleştirisine şu yanıtı verdi:

    “Bugün ajandam çok doluydu. Bütün mesaim bir etkinlikte geçti. Dolayısıyla gündemim mesaim bunla geçti.  Konu nedir nasıl gelişti bilmiyorum ama sayın il başkanı Canan hanımı severim, takdir ederim. Meselenin ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah öğrenirim ortada bir yanlışlık varsa o yanlışlığının ne olduğunu daha iyi kavrarım”.

    Dilek İmamoğlu’nun reklam filmi

    Dilek İmamoğlu’nun yer aldığı kampanya filmine Kaftancıoğlu ve CHP il yöneticilerinin tepki göstermesi kitapta özel bir bölüm olarak yer alıyor. Özkan’ın anlatımına göre CHP’liler, “Fazla elit. Fazla varlıklı” olduğu gerekçesiyle filmin yayınının durdurulmasını istiyor. Özkan ise buna karşı çıkarak filmleri önceden izleme talebini reddediyor.

    Atilla Güner’in “Bu olay kampanyada bir kırılma noktası yarattı mı?” sorusuna Özkan, “Evet iyi niyetli eleştirileri vardı ama ikna ettim. Filmin genel iletişim stratejisi içinde doğru olduğunu söyledim” yanıtını verdi ve şöyle konuştu:

    “Kampanya sürecinde bir hikayeye sadık kalmak, hikayedeki hedeflere sadık kalmak, hikayedeki değerlere sadık kalmak önemlidir.  İletişim işi herkesin fikri olan bir iştir. Televizyonda gördüğü bir reklam hakkında herkes bir beyan edebilir.”

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    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, İstanbul, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, CHP, Necati Özkan
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