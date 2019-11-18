Doç. Dr. Erüz'den Dipsiz Göl yorumu: Roma komutanı hazinesini oraya koyar mı?

Doç Dr. Coşkun Erüz, Gümüşhane'de izinli define kazısıyla kurutulan Dipsiz Göl ile ilgili olarak RS FM canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç Dr. Coşkun Erüz, Gümüşhanede bulunan ve define avcılarının izinli kazı çalışmaları nedeniyle kurutulan 12 bin yıllık 'Dipsiz Göl'le ilgili olarak Atilla Güner'le Akşam Postası canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Roma döneminden hazinesi arıyorlarmış. Buradan ne komutanın oradan geçmişliği var ne haberi var. Defineci rüyasında Roma’yı oraya getirdi. Tuttu mevzuata göre iznini aldı. Biz şimdi günlerce devasa makinelerle kazarak ancak zeminine ulaşabiliyoruz. Binlerce yıl önce kazıp altına nasıl hazineyi gömsünler? Akla bilime aykırı bir durum” diyen Erüz, şöyle devam etti:

“Burası Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescil edilmiş. Ancak koruma bölgesi göle 300 metre kala bitiyor. Binlerce yıllık bir göl burası. İçinde önemli bir canlı popülasyonu vardı. Bunu daha inceleme fırsatı bile olmadan yok oldu. Artık burası doğal değil yapay bir göl olacak.”