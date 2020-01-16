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21:50 16 Ocak 2020
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    Akşam Postası

    Kayserispor’un kadın başkanı: Kafası giden futbolcular var, arkadaşların kafası yerine gelirse ligde kalacağız

    Akşam Postası
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    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202001161041047550-kayserisporun-kadin-baskani-kafasi-giden-futbolcular-var-arkadaslarin-kafasi-yerine-gelirse-ligde/

    Ligde zor günler geçiren Kayserispor’da 2019 sonunda yapılan kongrede başkan seçilerek Süper Lig’in ilk kadın bakanı olan Berna Gözbaşı, "Başkan olunca öğrendim, bazı futbolcular 'kafam burada değil' diyormuş. Bu kafası gidenleri geri döndürmeyi başarırsak ligde kalacağız" dedi.  

    Ligde zor günler geçiren Kayserispor’da 2019 sonunda yapılan kongrede başkan seçilerek Süper Lig’in ilk kadın bakanı olan Berna Gözbaşı, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.

    Berna Gözbaşı başarılı bir iş kadınıyken başkan seçilmesinin ardından yaşadıklarını şöyle anlattı:

    “Benim için işin kadını erkeği yok diye kulübe gelmeden önce de söylerdim ve yine aynı noktadayım ama burası biraz daha farklı. Aşılamayacak zorluklar görmüyorum. Geçmişi temizlemek biraz vakit alıyor ama önemli olan gelecek. Süper Lig’de kalmak çok önemli. Düşmemek üzerine her türlü çalışmayı yapıyorum. Çevremdeki kadınların ilgisi çok büyük. ‘Kadınların neler yapabildiğini göster’ diyerek büyük bir yük bindirdiler omuzlarıma.”

    'Kulübün ya da benim başarılı olmamı istemeyen birileri var'

    Gözbaşı Fenerbahçe maçından sonra 'Kayseri’de bazı hainler var' çıkışı içinse şu açıklamayı yaptı:

    “Kendi aralarında kavga eden farklı gruplar var. Ben geldiğimden bu yana beni ve kulübü kendi kavgalarınıza alet etmeyin diye defalarca dile getirdiğim halde maalesef konularının içine çekmeye devam ediyorlar beni. Biz başarılı oldukça yavaş yavaş ellerini çekecekler üstümüzden. Kulübün ya da benim başarılı olmamı istemeyen birileri var. Yaşadığım bütün zorluklara rağmen bu kavgalara girmek istemiyorum ve geçmişteki yanlışları düzeltmeye çalışıyorum.” 

    'Messi olsa gözünün yaşına bakmam'

    Kayserispor başkanı kulüpte zorluk çıkaran futbolcular içinse, 'Messi olsa gözünün yaşına bakmam' diye konuştu:

    “Kadın başkan olunca futbolcularla özel hayatlarıyla ilgili diyalogları daha rahat kurabiliyorum. Eşinden boşanan, bunalıma giren gibi sorunları olanlar var. Bir de buraya gelince öğrendiğim bir şey var 'kafam burada değil' diyorlar ya da 'kafam gitti'. Arkadaşların kafalarını yerine getirmek için konuşuyorum. 

    Mesela Bernard Mensah ilk günden beri kafası geliyor, gidiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum hiç kimse ben de dahil bu takımın üzerinde değil. Rahat bir dönemde değiliz. Ligin sonuncusuyuz. Antrenör diyorsa bu gece kampta kalınacak, kalınacaktır. Bernard Mensah sen gelmiyorsan bu kampa katılmıyorsan, toplantıda hocayla tartışmaya da giriyorsan Messi olsan farketmez.”

    Etiketler:
    Süper Lig, Kayseri, Berna Gözbaşı, Kayserispor
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