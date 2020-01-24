Bakan destekli elektrikli faytonlar Adalar'da mı kullanılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın test ettiği elektrikli faytonların, Adalar’daki atlı faytonların yerine gelip gelmeyeceği merak konusu. Fayton üreticisi Şahin, "Adalar eski Belediye Başkanı Farsakoğlu çok istiyordu. Şimdi ne olacak bilmiyorum" dedi. Ancak programda İBB ve Adalar Belediyesi’nin izin vermeyi düşünmediği belirtildi.

Adalar’da yaşanan ruam salgını ve İBB’nin faytonlara yasak getirmesinin ardından yeniden gündeme gelen elektrikli fayton için Referans Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Haluk Şahin, RS FM’de Akşam Postası’na şöyle konuştu:

"15 yıl önce elektrikli fayton buluşunu gerçekleştirdim, dünya patentini aldım. Her dönem belediyeyle yaklaşımlarımız oldu. Adalar’daki fayton sahipleri elektrikli fayton gelirse orada bir rant oluşur, iş elimizden gider diye düşündüler. O zamanlar Adalar Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Farsakoğlu beni arayıp 'Siz iki fayton getirin burada bir kamuoyu yaratalım' dedi. Biz de faytonlarımızı Büyükada’ya getirdik. Aya Yorgi Kilisesi’nin oraya faytonlar çıkamıyormuş ama elektrikli faytonla çıktılar. Sayın Farsakoğlu 'Benim en büyük projelerimden birisi bu olacak' dedi."

'CHP'li başkan istemişti, AK Partili başkan karşı çıktı'

"O zamanlar İBB'yi AK Parti yönetiyordu ve projeyi desteklemedi. Elektrikli faytonları adaya bıraktım ve 70 gün orada insanlara hizmet verdi. Çok iyi bir rapor elde ettik. Adanın çıkılamayacak noktalarına çıkabildik. Faytonla ada turu toplam 7 km sürüyor ve elektrikli faytonla biz bu 25 dakikada sürede tamamladık. İBB, o zamanlar UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararlarının kendilerine ait olduğunu ve adada onların dışında bu taşıt işinin yapılamayacağını söylediler. Mustafa Farsakoğlu bana telefon açtı 'Biz bu işi kıvıramayacağız, ben faytonları Maltepe iskelesine indiriyorum' dedi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elektrikli faytonları görmek istediğini belirten Şahin, Tuzla’da araçları test ettiklerini anlattı. 2010 yılında dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de Denizli’de fayton fabrikasını gezdiğini belirten fayton üreticisi, şimdi belediyelerin vereceği kararı bekliyor.