Mersin Belediye Başkanı Seçer: Halk istedi ekmek dağıttık, yasa dışı bir iş mi bu?

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programı canlı yayına bağlanan Seçer ’’Üretimimizi arttırıp 35 bin ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyorduk. İhtiyacım var diyene ulaştırdık, bu mu suç? Paralel yapı yakıştırmasını kabul etmem” dedi.

Seçer şunları söyledi:

“Bir önceki hafta halktan gelen talebi karşılamaya çalıştık. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında insanlar hazırlıksız yakalandılar. Üretim fazlası ekmeğimiz var ise halka ulaştırmak istedim ve gerçekleştirdik. Normal şartlarda günlük 70 bin ekmek üretiyoruz. Üretimi arttırdık ve 35 bin ücretsiz ekmek dağıttık. Ücretsiz dağıttığımız ekmek, yoksul yerlere ulaşıyordu. İsteyen istediği kadar alabiliyordu. Amaç ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Geçtiğimiz hafta sonunu da planlarken genelgeyi gördük ve bu bizim ücretsiz ekmek dağıtımımızı sınırladı. Sadece Vefa sosyal destek tarafından ücretsiz ekmek dağıtımı yapılabiliyor. Benim belediye olarak halk ekmek fabrikam var. Vatandaşın da ihtiyacı olduğunu biliyorum ve ekmeği bedava dağıtmak istiyorum. Yasadışı bir iş değil, kanunlarda da var. Olağanüstü hal şartlarında ya da afet dönemleri gibi durumlarda, belediyeyi seferber etmek zorundayım, yasa böyle diyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde ücretli ekmek dağıtımı dışında kalan bu tür planlamaları Vefa Sosyal Destek grubuna vermişler. Bizde ekmeğin fiyatını 70 kuruştan 50 kuruşa indirdik. Sokağa çıkma yasağı olduğu sürece bu böyle olacak.

'Paralel yapı yakıştırmasını kabul etmem'

Atilla Güner’in, “Ücretsiz ekmek dağıtımını hangi kritere göre yaptınız ?” sorusuna Seçer, şu yanıtı verdi:

''Ücretsiz dağıttığımız ekmek, yoksul yerlere ulaşıyordu. İsteyen istediği kadar alabiliyordu. Amaç ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Halk ekmek istedi, dağıttık.Farklı bir ilçe belediyesi ulusal bir kanala bağlanarak, programda ücretsiz ekmek dağıttığımı söylemiş. Ne yapıyorum, ücretsiz ekmek dağıtıyorum. Sosyal medyada ücretsiz ekmek dağıtıyor diye fotoğraflar koyulmuş. Siyaseten insanlara yalancı durumuna düşmemek için kamuoyuna açıklama yapmam gerekti. Söylenen siyasi mesajları da hiç yakıştıramadım. İyi niyetimizle, samimiyetimizle bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizlere paralel yakıştırması yapıyorlar. Ben bunu kabul edemem. Hiçbir onurlu insan hiçbir siyasetçi bu suçlamayı kabul etmez. Siyaset bu kadar ucuz değil.

Vali ile konuştuk ve dedikleri bu genelgeye uyulacak. Ben bu yasağı delmek için bir şey yapmadım. Ortada başka bir belediyenin farklı bir uygulaması var. Sokaktaki vatandaş görüyor ücretsiz ekmek dağıtılıyor bir tarafta Büyükşehir Belediye başkanı diyor ki ben bu uygulamayı yapamıyorum çünkü genelge beni bağlıyor. Kim yalan söylüyor kim doğru söylüyor bunun ortaya çıkması lazım’’.