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    Akşam Postası

    Prof. Dr. Aytuğ Atıcı: Bir hekim olarak CHP kurultayının 25-26 Temmuz’da yapılmasını doğru bulmuyorum

    Akşam Postası
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    CHP’nin 25-26 Temmuz’da kurultay kararı almasına parti içinden tepkiler yükseldi. Genel Başkanlık için aday adaylığını açıklayan Prof. Aytuğ Atıcı da RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında, “Hekim kimliğimle çok endişeliyim. Temmuz ayı tam vakaların yükseldiği döneme denk geliyor. Bu ortamda yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.

    CHP 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Atıcı hem CHP’nin kurultay sürecini hem de 'Z kuşağı'nın siyasi tercihlerini değerlendirdi:

    'Sağlık açısından doğru bir karar değil'

    “Kurultayımız Mart ayında yapacaktı ama ertelendi, ertelenmesi için de ben genel merkezi aramıştım. Ama ne olduysa kurultayı Temmuz ayı sonunda yapmaya karar verdiler. Vakaların yükseldiği bir döneme denk geliyor. Hekim kimliğimle çok endişeliyim. Türkiye’nin her yerinden gelecek olan kurultay delegeleri ve görevlilerle birlikte 2500 kişilik bir kitle orda olacak ve risklidir. Kurultay havası vardır ve siz içeriye almasanız bile Türkiye’nin birçok yerinden gelecek insanlar o bölgenin etrafında bulunurlar. Onların sayısının kaç olacağının bilmiyoruz. Sağlık açısından doğru bir karar değil.

    Siyasi açıdan parti meclisi yetkili organdır, karar verme yetkisini MYK’ya devretmiştir ve yönetim kurulu böyle bir karar almıştır. Hukuki açıdan bir sakınca olduğunu sanmıyorum. CHP kurultayı seyircisiyle birlikte Türkiye’de bir coşku yaratır, ama bu seyircisiz olacak ve biraz sönük geçecek. Partinin kurultayları uzunca bir süredir arzu ettiğimiz şekilde yapılmıyor. İki güne sıkıştırılıyor. Birinci gün genel başkan seçiliyor, ikinci gün parti meclis üyeleri seçiliyor. Hangi şahsın hangi koltuğa oturacağı seçilmiş oluyor

    'CHP kurultayları önceden Türkiye'ye yön verirdi'

    1950 seçimlerinden sonra CHP muhalefete düşmüştü ve ‘’ilk hedefler bildirgesi’’ yayınladı kurultayında CHP. Mevcut iktidar Demokrat Parti bunların bir kısmını yaptı. CHP, Türkiye’nin önünü açtı, yol gösterdi. 80’li yıllarsa SHP döneminde de öyle oldu. CHP kurultayları iki güne sığdırılamaz ama bunun faturası sadece Kemal Kılıçdaroğlu’na kesilemez. Ondan önce de böyleydi. . CHP kurultayları Türkiye’ye yön veren kurultaylar olmuştu geçmişte. 1 Hafta süren kurultaylarla muhalefette dahi olsak Türkiye’ye yön veriyorduk. Biz eğer seçilirsek bundan sonraki CHP kurultaylarını göreceksiniz. Birkaç gün sürecek olan ve Türkiye’nin sorunlarını ele alacak olan çözüm önerileri üretecek, bunları yayınlayacak olan kurultaylar haline gelecek.”

    'Z kuşağı' CHP için neyi ifade ediyor?

    Prof. Dr. Atıcı 2023’te yapılacak olası bir seçimde oy kullanacak 7 milyon genç için CHP’nin nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini ise şöyle anlattı:

    “CHP gençlerin fikrine ne kadar önem veriyor? Parlamentoda 30 yaş altı kimse yok. Herkes her şeyi söyleyebilir ama gençlik kolu demek bizde 30 yaş altı demektir. Oğlum 30 yaşında, kızım 18 yaşında aynı dili konuşmuyoruz. Ben mi haklıyım onlar mı haklı diye baktığımız zaman ben kendi düşünceme göre haklıyım genç kendi düşüncesine göre haklı. Ben oyunu hatta beynini kazanmak istiyorsam ona sahip çıkmak değil onun önünü açıp partide onun fikirlerini yapmak zorundayım. Parlementoda bir genç çıkıp gençlerin fikirlerini söylerse ne olur? Benim gibi 56 yaşındaki bir kişinin çıkıp gençlerin fikirlerini söylerse ne olur?   Z kuşağı Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Hem oy olarak hem zeka olarak. Bizim o gençlere ihtiyacımız var. Gençler bizi geçin ama soldan geçin, geçerken de ezip geçmeyin. Sizin dinamizminiz var bizim bilgi birikimimiz var. Bizi ezmeden geçin, bizi de peşinizden ayırmayın biz de sizin arkanızda bilgi birikimimizi size verelim. Hep birlikte yönetim. Z kuşağını anlayabilen siyasetçiler yeni kuşağın siyasetçileri olacaktır’’

    Etiketler:
    Tüzük kurultayı, CHP kurultayı, Kurultay, Aytuğ Atıcı, CHP
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