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    Akşam Postası

    Koronaya karşı gıda takviyeleri, kefir ve D vitamini ne kadar etkili? ABD’den Prof. Derya Unutmaz yorumladı

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    ABD’de Bağışıklık Sistemi Uzmanı olarak görev yapan Prof. Derya Unutmaz, ''Takviyelerin yüzde 99’u işe yaramaz, kefir ve yoğurt etkili olabilir. D vitamini seviyesi yüksek olanlar da koronaya karşı daha dirençli oluyor” dedi.

    Koronavirüse karşı halkın yöneldiği bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen takviyeler, kefir, vitamin gibi katkıları ABD’de Bağışıklık Sistemi Uzmanı olarak görev yapan Prof. Derya Unutmaz, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Unutmaz, “Takviyelerin yüzde 99’u işe yaramaz, kefir ve yoğurt etkili olabilir. D vitamini seviyesi yüksek olanlar da koronaya karşı daha dirençli oluyor” dedi.

    İşte Prof. Unutmaz’ın uyarı ve önerileri:

    -Vatandaşlara şunu alırsanız bağışıklığınız artar diyemem çünkü öyle sihirli madde yok. Eksiklik olursa D vitamini ya da B12 takviyesi olabilir ama bunlar genel sağlığımız için gerekli olan vitaminler.

    -Benim tavsiyem şekerli yiyeceklerden, karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durulması çünkü metabolizmayı bozuyor bağışıklık sistemine negatif etki ediyor. Yeterince uyumak insanların çok fazla dikkat etmediği ama basit ve şekilde hayatlarını değiştirebileceği bir yol.

    D vitamini, hastalığın hafif geçmesini sağlayabilir

    -D vitaminin bağışıklık sistemine bir etkisi var aslında baskılayıcı bir etkisi var. D vitamini normal olan kişilerde, düşük olan kişilere göre hastalığın daha hafif geçtiğine göre görüş var. D vitaminiyle alakalı da olabilir başka sebeplerden dolayı da olabilir.

    -Süt ürünleri, balık tüketiyorsanız güneş ışınlarına vücudunuzun çok fazla ihtiyacı yok ama D vitamininiz düşükse takviye edilmesi gerekir. Fazla alınmasının zararı da olabilir.

    -Yaşlı vatandaşlarda özellikle B12 vitamini düşük olabiliyor, takviye sağlanabilir.

    -Bu dönemde fırsatçılarda piyasa çıkıp bağışıklık sistemini güçlendirici fahiş fiyatlı ürünler satıyor.  Ben bunların çok etkisi olmadığını düşünüyorum.

    SÜT Süt içmekten çok süt ürünleri daha faydalı

    -Yoğurtta belirli bakteriler var, peynir ve peynir çeşitlerinde iyi bakteriler vardır. Çok fazla et ya da şeker tüketimi iyi değildir çünkü iyi olmayan bakterilerin üremesini sağlıyorsunuz.

    -Kefir faydalıdır. Süt içmekten çok süt ürünleri daha faydalı oluyorlar çünkü fermantasyon oluyor ve faydalı bakteriler üremiş oluyor. Sigara kesinlikle içmemek lazım’.

    Etiketler:
    d vitamini, Türkiye, Koronavirüs
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