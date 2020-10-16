Gazeteci Murat Sabuncu 11. Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlattı: Gül’ü ilk kez böyle heyecanlı gördüm

Gazeteci Murat Sabuncu,11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesini “Çalışma ofisinde görüştük. Siyaseti yakından takip ediyor. Normalde sakin bir karakteri olan Gül’ü ilk kez böyle heyecanlı ve sesini yükseltir halde gördüm” sözleriyle anlattı.

Gazeteci Murat Sabuncu, AYM ile iktidar arasında yaşanan gerilimi T24 için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile konuştu. Sabuncu röportajın hikayesini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı: “Çalışma ofisinde görüştük. Siyaseti yakından takip ediyor. Normalde sakin bir karakteri olan Gül’ü ilk kez böyle heyecanlı ve sesini yükseltir halde gördüm”

İşte Sabuncu’nun anlatımıyla o röportajın perde arkası:

'Ofisi Demirel'inkini andırıyor'



“Anayasa Mahkemeleri tartışmaları başladığı andan itibaren ofisiyle bağlantıya geçtim ve kendisiyle görüşmek istediğimi belirttim. Görevinden ayırılan Cumhurbaşkanları için özel ofis kuruluyor. Maslak’ta bir kasırda. Pandemi öncesinde gittiğimde daha yoğun bir ziyaretçi trafiği vardı ama pandemi sebebiyle herkes biraz daha farklı bir şekilde önlem almaya çalışıyor. Abdullah Gül de daha az yüz yüze görüşme yapıyor.

Benim gözlemim siyaseti yakından izliyor. Kendisini sürekli besleyen bir danışman ekibi de var. Ben ilk defa çalışma odasında söyleşimi gerçekleştirdim. Demirel’in çalışma ofisindeki kitaplar gibi yine kitapların ağırlıkta olduğu bir ofis. Pek çok kitap ile yerli-yabancı gazeteler vardı masasının üzerinde. Sürekli olarak okuma faaliyeti içinde. Yoğun bir çalışma temposunun olduğunu gördüm.

Cumhurbaşkanlığı sonrası en siyasi çıkışı

Abdullah Gül sakin bir insan. Ne olursa olsun tepkilerini çok daha yavaş, sindirerek veren sakin biri. Ama dün ilk defa anlatırken üslubunun daha heyecanlı daha vurgulu ve sesinin yüksek çıktığını gördüm. Cumhurbaşkanlığından ayrılmasından sonra yaptığı aslında en siyasi çıkışlardan bir tanesi olarak görüyorum. Daha sert tepkiler verebilecekken daha yumuşak geçiştirmesi bilinir ama bu sefer çok açık ve net gördüm.