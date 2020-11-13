Prof. Bengi Başer: Türkiye’de salgın tsunami gibi, artık 14 günlük bir kapanma da yetmeyebilir

Prof. Dr. Bengi Başer, Türkiye'nin koronavirüs durumuna ilişkin “Şehirlerarası iletişimi minimuma indirebilmek ve ciddi bir kapanmayla ama şuan 14 gün de artık yetmeyecekmiş gibi. Şu aşamada belki 1 ay kapanmak daha doğru olur ama işin ekonomik yönü var. Kapanamamanın da en büyük nedeni bu” dedi.

Koronavirüs salgınında Türkiye genelinde ve İstanbul’da görülen hızlı artışları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendiren Prof. Bengi Başer, “Şehirlerarası iletişimi minimuma indirebilmek ve ciddi bir kapanmayla ama şuan 14 gün de artık yetmeyecekmiş gibi. Şu aşamada belki 1 ay kapanmak daha doğru olur ama işin ekonomik yönü var. Kapanamamanın da en büyük nedeni bu” dedi.

'65 yaşı günah keçisi yaptık'



İşte Prof Başer’in açıklamaları:

“Son bir aylık artışlara baktığımızda ölüm oranlarında yüzde 55’lik artış, Kasımın ilk iki haftasında ise ağır hasta artışlarına baktığımızda neredeyse yüzde 50’lerde yükseliş görüyoruz. Bu çok ciddi bir yükseliş. Tsunami gibi. Başından beri 65 yaş üstünü günah keçisi gibi yaptık. Risk grubundalar ve onları korumamız çok güzel ama 65 yaş üstü evlerinde izole değiller, birçok yaş grubuyla temas halindeler. Sanki insanlar, ailelerinden hastalık kapmayacak gibi yaşıyoruz. Önemsememe duygusu içerisindeyiz. Restoran ve cafeler açık ama gitme diyeceksiniz, aile görüşmelerine sınırlama getirmeyeceksiniz, düğünleri serbest bırakacaksınız ama yapma diyeceksiniz, bu olmaz. Bir şeyin önlemini almak istiyorsanız yaptırım ve uygulamalarla birlikte yapılmalı.

'Avrupa aç-kapa yapıyor, İstanbul'da yapmalı'

Okulların açılmasıyla birlikte en azından iki hafta içinde sayıların yükselmeye başladığını görüyoruz. Sigara içmenin yasaklanmasını ben destekliyorum. Sigara içmek, maske çıkarmaya sebep oluyor. Yasaklamalar biraz daha planlı, anlamlı olarak uygulanırsa işe yarayacaktır. Bazı şeyler anlamını yitiriyor.

Avrupa aç-kapa yaparak gitmeye çalışıyor. İsrail, kapandı ve salgını seyrini kırdı, Avusturalya’nın Victoria eyaleti bir kapandı ve 10 gün boyunca vaka sayısını sıfırlara indirdi. Şuan için ekonomi izin vermiyorsa da İstanbul gibi büyük bir şehirde bunu yapmaya çalışmak lazım. Şehirlerarası iletişimi minimuma indirebilmek ve ciddi bir kapanmayla ama şuan 14 gün de artık yetmeyecekmiş gibi. Şu aşamada belki 1 ay kapanmak daha doğru olur ama işin ekonomik yönü var. Kapanamamanın da en büyük nedeni bu. Biz ancak sağlık açısından bakabiliyoruz ama ekonomik yönü devlet büyüklerinin sorumluluğunda, bu iş kolay bir değil ancak kapanmadan bu işi şu aşamada yürütmek çok zor.”