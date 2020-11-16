İmamoğlu Kanal İstanbul soruşturması için ne yapacak?

İBB Başkanı İmamoğlu ‘Ya Kanal, ya İstanbul’ kampanyası nedeniyle soruşturmaya uğrarken İngiltere’de Londra Belediye Başkanı’nın ‘devletin havalimanı projesine’ karşı yürüttüğü kampanya ile kazandığı zaferin detaylarını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası haber programında Uğur Koçbaş anlattı:
- İngiltere’de Boris Johnson hükümeti geçen yıl Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın genişletilmesi için 18 milyar dolarlık proje açıkladı. Amaç Heathrow’u Avrupa’nın en önemli transfer havalimanı haline getirmek ve kapasitesini yüzde 50 artırarak ekonomiye yılda 5.5 milyar sterlin katkı sağlamaktı.
- Projenin açıklanmasının ardından Londra Belediye Başkanı Sadık Han ve çevreciler havalimanına 3. pistin yapılmasının çevre felaketine sebep olacağı gerekçesiyle büyük bir kampanya başlattı.
- Belediye Başkanı Han, aynı İmamoğlu gibi Twitter hesabından görseller paylaşarak hükümetin havalimanı projesine karşı kampanya yürüttü. Ayrıca Meclis önünde bir miting de yaparak Londralıları havalimanı genişlemesine karşı hareket etmeye çağırdı.
- Han, “Bu proje Londra için bir çevre felaketi olur. Trafiğe her gün 40 bin aracın daha katılmasına sebep olur. Biz de büyüme istiyoruz ama bedeli ne olursa olsun diye bir büyüme istemiyoruz” dedi.
- Sonuçta Havalimanı projesi mahkemelik oldu. 28 Şubat 2020’de mahkeme çevre felaketi iddialarını yerinde bularak 'projeye dur' dedi.
- Han ve çevreciler karar sonrası zafer ilan ederken Boris Johnson hükümeti ise yargının son sözü söylediğini belirterek karara itiraz etmeyeceklerini açıkladı.
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