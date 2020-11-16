İmamoğlu Kanal İstanbul soruşturması için ne yapacak?

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Atilla Güner’le Akşam Postası haber programı editörü Uğur Koçbaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan 'Kanal İstanbul' soruşturmasını Londra'daki süreçle karşılaştırarak değerlendirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu ‘Ya Kanal, ya İstanbul’ kampanyası nedeniyle soruşturmaya uğrarken İngiltere’de Londra Belediye Başkanı’nın ‘devletin havalimanı projesine’ karşı yürüttüğü kampanya ile kazandığı zaferin detaylarını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası haber programında Uğur Koçbaş anlattı:

Projenin açıklanmasının ardından Londra Belediye Başkanı Sadık Han ve çevreciler havalimanına 3. pistin yapılmasının çevre felaketine sebep olacağı gerekçesiyle büyük bir kampanya başlattı.

Belediye Başkanı Han, aynı İmamoğlu gibi Twitter hesabından görseller paylaşarak hükümetin havalimanı projesine karşı kampanya yürüttü. Ayrıca Meclis önünde bir miting de yaparak Londralıları havalimanı genişlemesine karşı hareket etmeye çağırdı.

Han, “Bu proje Londra için bir çevre felaketi olur. Trafiğe her gün 40 bin aracın daha katılmasına sebep olur. Biz de büyüme istiyoruz ama bedeli ne olursa olsun diye bir büyüme istemiyoruz” dedi.

Sonuçta Havalimanı projesi mahkemelik oldu. 28 Şubat 2020’de mahkeme çevre felaketi iddialarını yerinde bularak 'projeye dur' dedi.

Han ve çevreciler karar sonrası zafer ilan ederken Boris Johnson hükümeti ise yargının son sözü söylediğini belirterek karara itiraz etmeyeceklerini açıkladı.