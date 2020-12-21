HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Yapıcıoğlu: Kürt meselesi için 2015'te devrilen masa gibi bir masa kurmak şart değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Beştepe’de Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) heyetiyle bir araya gelmişti. Partinin Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, 40 dakikalık görüşmede konuşulanları RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na anlattı.
Yapıcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:
'Cumhurbaşkanı da bazı sorunlar olduğunu kabul ediyor'
- Randevu talebi bizden geldi. Görüşmede Kürt meselesi de konuşuldu. Kürt meselesi konusunda aynı noktadayız ve bize göre Kürt meselesi vardır. Kürt meselesi hâlâ bu ülkenin en büyük sorunlarındandır ve mutlak suretle çözülmesi gereken bir meseledir. Cumhurbaşkanı da bazı sorunlar olduğunu kabul ediyor ama bunun 'Kürt meselesi' olarak isimlendirilmesi noktasında kendisiyle ayrışıyoruz.
- Kürt, Arap, Çerkez, Laz diye ayrıştırıyoruz ki, herkesin sorunu var ve bu sorunları çözdük, çözüyoruz, çözeceğiz gibi bir yaklaşım var. Görüşmede de gündeme geldi ve yine benzer bir yaklaşımı ortaya koydular. İsimlendirmeye çok takılmıyoruz önemli olan meselenin çözülmesidir. Bazıları 'Kürt sorunu' diyor, biz 'Kürt meselesi' diyoruz. 2015 yılında devrilen masa gibi bir masa kurmak da şart değil.
'Ana dilde eğitim haktır'
- Ana dilde eğitim herkesin hakkıdır. Sadece Kürtçe değil hangi dili konuşan vatandaşlar var ise kendi anadillerinde eğitim talep ediyorlarsa mutlaka devlet temin etmek zorundadır. Anayasa'da bunun önünde engel var, bu engel kalkmalıdır. Kürtçe ikinci resmi dil olmalıdır. Şu anki Anayasa'ya göre bu mümkün değildir ama bunun da önünün açılmasını talep ediyoruz.
- Sayın Ahmet Davutoğlu bu hafta genel merkezimize gelecek ve genel başkanımız ile bir görüşmesi var. Bütün siyasi partiler kendi aralarında görüşebilmelidirler illa bütün konularda aynı şeyi de düşünmeleri gerekmiyor. Biz herkesle görüşüyoruz. Diyalog iyi bir şeydir.
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