HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Yapıcıoğlu: Kürt meselesi için 2015'te devrilen masa gibi bir masa kurmak şart değil

HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı da bazı sorunlar olduğunu kabul ediyor ama bunun Kürt meselesi olarak isimlendirilmesi noktasında kendisiyle ayrışıyoruz. İsimlendirmeye çok takılmıyoruz önemli olan meselenin çözülmesidir. 2015’te devrilen masa gibi bir masa kurmak da şart değil" dedi.