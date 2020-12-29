Yıllarboyu Tarih Dergisi: İngiliz belgelerine göre Hitler ve Mussoli’nin Atatürk’e 19 suikast girişimi var

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Yıllarboyu Tarih Dergisi'nin yayın yönetmeni Bülent Günal, ''İngiliz belgelerine göre Hitler ve Mussoli’nin Atatürk’e 19 suikast girişimi var'' dedi.

1978-1985 yılları arasında 85 sayı çıkan Yıllarboyu Tarih Dergisi dergi, 35 yıl aradan sonra Ekim ayında ‘’Nerede kalmıştık?’’ diyerek, okurlarına ‘’Merhaba’’ demişti. Derginin bu ayki ikinci sayısında işlenen kapak konusu ise, “Atatürk’e bilinmeyen suikastlar” oldu. Derginin yayın yönetmeni Bülent Günal RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Günal, “İngiliz belgelerine göre Hitler ve Mussoli’nin Atatürk’e 19 suikast girişimi var” dedi. İşte Bülent Günal’ın kapak konusu hakkında verdiği bilgiler: Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Metin Hülagü’nün, İngiliz Foreign Office’de yapmış olduğu önemli araştırmalar vardı. Bu araştırmalar Atatürk’e suikast girişimlerini içeriyordu. İçeriğine girdiğiniz zaman çok çarpıcı belgeler ortaya çıktı. Mussolini İtalya’sı ve Hitler Almanya’sının Atatürk’e düzenledikleri 19 ayrı suikast var. Bunları direkt silahla öldürme şeklinde düşünmemek lazım. Bazıları yavaş yavaş öldürme, bazıları zehirle, bazıları çetelerle anlaşma ve onları yurtiçine sokma gibi faaliyet ve çalışmaları var. Vahdettin'in yeğeninin planı Cumhuriyetten sonra Vahdettin ile beraber bütün Osmanlı ailesi yasaklı. Vahdettin’in hala Türkiye’ye gelip başa geçme hayalleri var. İkinci Dünya Savaşı’nın hazırlanma dönemleri olan 1930’lu yıllarda Atatürk gibi bir lider Avrupa’nın birçok faşist iradesinin çok da işine gelmiyor. Örneğin Vahdettin Osman’ın yeğeni Bahattin Osman, İngilizlerle birlikte çalışıyor ve onlara birtakım bilgiler vererek Atatürk’ü ortadan kaldırmak ve tekrar tahta o ailenin geçmesini sağlamak gibi planları var. Belgelerden anlaşıldığı kadarıyla bu plana da bayağı bir para da harcamışlar. Vatikan'a gönderilen Atatürk mektubu İzmir Suikastı’nı gazeteci-yazar Yaşar Gülsoy kaleme aldı. Vatikan arşivlerinde de Atatürk’e suikastin belgesi var. Atatürk’e İzmir suikastının ne kadar önemli olduğunu nasıl hesaplandığını Vatikan’a, Papa’ya gönderilen bir mektup. Onu da dergide yayınladık. Bunun dışında dergide Galata Kulesi ile ilgili çok ilginç bir dosya haber de var.