Livaneli: Yeni yılda nefret dilini bırakalım, yumuşak konuşmaktan kim ne zarar görmüş?

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Zülfü Livaneli, “Yeni yıla girerken hep beraber motivasyon ve umut tazeliyoruz. Yeni yılda yumuşak konuşmamız lazım, nefret dilinden vazgeçmemiz lazım'' açıklamasını yaptı.

Sanatçı-yazar Zülfü Livaneli, 2020’nin son yayınında RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Livaneli, “Yeni yıla girerken hep beraber motivasyon ve umut tazeliyoruz. Yeni yılda yumuşak konuşmamız lazım, nefret dilinden vazgeçmemiz lazım. Fikirden başka hayatında hiçbir şey olmamış insanlar 4 yıldır hapiste. Bu evlere hapsolduğumuz 4 gün bize o 4 yıllık hücre hayatını da hatırlatsın” dedi.



İşte Livaneli’nin 2021’e dair umutlarını anlattığı o konuşmadan satırbaşları: