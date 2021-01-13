Bugün aşı olan bir sağlık çalışanı Şubat ayının ilk haftasından itibaren hastalıktan korunmaya başlayacak

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Türkiye'nin yaygın aşılama süreciyle ilgili ayrıntılar, Akşam Postası yayınında konuşuldu.

Çin’den gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısının uygulanmasına başlanıyor. İki hafta içinde 10 milyon doz daha aşının Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden online ya da 182-184 hatlarından randevu verilmeye başlayacak. E-nabız uygulaması üzerinden de sıranın gelip gelmediği görülecek.

Şu an randevu almak mümkün değil. Çünkü ilk etapta sağlık çalışanlarına aşı yapılacak.

Aşı şehir hastanelerinde, Aile Sağlık Merkezleri’nde yapılacak.

Sabah 08:30’dan Gece 00:00’a kadar aşı yapılacak. 10 dakikada bir kişi aşı olacak.

İstanbul’daki Çam Sakura Hastanesi’nde 50 poliklinikte günde 4 bin 650 kişi aşılanacak.

Faz-3 sonucu tamamlanmadığı için aşı olan kişi 30 dakika gözlem altında tutulacak, riskleri içeren bir rıza formu imzalatılacak. Bir belirti görülmezse evine gönderilecek. 14 gün sonra ikinci doz için yeniden çağrılacak. Bu süre içinde maske takmaya sosyal mesafeye devam edilecek.

Aşının ikinci dozu uygulandıktan sonra 7-10 gün içinde hastalığa karşı koruma başlıyor. Yani ilk aşıyı olan bir sağlıkçı 28 Ocak’ta ikinci dozu olacak. Şubat 5-7 gibi aşı etkisini gösterip Covid’e karşı korumaya başlayacak.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, tüm nüfusun aşılanması durumunda dahi bağışıklığın oluşması için 8-10 aya ihtiyaç olacağını söyledi. 4 aşamalı olarak aşılama yapılacak 1. Aşama: Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, yaşlı engelli bakımevinde kalanlar.

2. Aşama: 50 yaş üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar. Toplum işleyişi için gerekli sektörlerde çalışanlar. Yüksek riskli ortamlarda olanlar. Kritik işlerde çalışanlar.

3. Aşama: 50 yaş altı, en az 1 kronik hastalığı olanlar. Genç yetişkinler, ilk iki grupta olmayan çalışanlar.

4. Aşama Diğer tüm vatandaşlar. Peki aşılama süreci nasıl işleyecek? RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında program editörü Uğur Koçbaş aşılama sürecini şöyle anlattı: