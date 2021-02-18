'Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?' tartışması

Danıştay eski başkanı Nuri Alan, anayasa değişikliği olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağını iddia etti. Alan, Anayasa değişikliğinin altında buna yönelik bir düzenlemenin yer alabileceğini öne sürdü. Yeniden alevlenen bu tartışmayı aylar önce yazan Yeniçağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, “15'e yakın Anayasa profesörü olmaz aday olamaz diyor. Meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan üçüncü kez aday olabiliyor, kendisi istifa ederse aday olamıyor ve 2023'te de aday olamıyor çünkü Anayasa'nın 101’inci maddesi bir kişi en fazla iki kere aday olabilir diyor” diye konuştu.

Tecrübeli Ankara gazetecisi Orhan Uğuroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

"Meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan 3’üncü kez aday olabiliyor, kendisi istifa ederse aday olamıyor ve 2023'te de aday olamıyor. Çünkü Anayasa'nın 101’inci maddesi ‘bir kişi en fazla iki kere aday olabilir’ diyor. Geçici madde ilave etselerdi ‘ilk seçimde seçilecek cumhurbaşkanı birinci kez seçilmiş olur’ deselerdi. Yani 2014 seçimini baz alsalardı Erdoğan için o zaman olurdu. Anayasada net bir hüküm varken yorum olmaz. Prof. Ersan Şen diyor ki, 'yeni Anayasa, dolayısıyla seçilebilir' diyor. 15'e yakın Anayasa profesörü olmaz aday olamaz diyorlar. Eski bir AK Parti milletvekiliyle konuşurken bana, ''YSK'ya başvurur, kabul eder'' dedi. Edebilir. Hukuku bir kere çiğnemiyor ki geçtiğimiz seçimlerde ben yaptım oldu anlayışı vardı.

Bahçeli bilmiyor mu?