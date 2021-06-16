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    Akşam Postası

    Beyzbol sopalı saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Atabay: Belediyeye karşı rant kavgası veriyorlar

    Akşam Postası
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    Ruhsat verilmeyen bir otelin sahipleriyle yaşanan gerilim sonrası beyzbol sopalı saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Belediyeye karşı rant kavgası veriyorlar, yargı bunun çete işi olduğunu görmeli" dedi.

    Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Başkan Atabay, “2015’ten beri süren bir kavga bu. Önce 42 dairelik yere 94 daire yaptılar. Yıkım kararı çıktı. İmar barışıyla kurtuldular. Şimdi de havuzlar, kafeler ile 7 bin metrekarelik yeni bir ihlalle otele çevirmek isteyince ruhsat vermedik. Sonra bu saldırı oldu” dedi.

    Belediye Başkanı Atabay'ın Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamalar şu şekilde:

    “Bu olay öyle restoranda yemek yerken çıkmış basit bir kavga değil. Aslında bunlar belediye başkanına karşı işlenme suçlar değil halka karşı işlenen suçlar. 2015’ten beri devam eden inşaat ruhsatının iptal edilmesiyle başlayan, haksız ve hukuksuz imar planı tadilatıyla 5 kattan 11 kata çıkartılmış olan bir arazideki rant kavgası. 42 daire yapılacak olan yerin 94 daireye çıkartılmak istenmesi nedeniyle belediyeye karşı rant kavgası veriliyor. Biz aslında bu olayın bütün davalarını kazandık, Danıştay'da son noktayı koyduk yıkım kararını aldık ama imar barışı geldi. Bu ve bunun gibi yapıları realize etti. Buna yapacak bir şeyimiz yok, devletin kestiği parmak acımaz. Biz kanunlar çerçevesinde mücadele ediyorduk ama 'başka bir kanun çıkartılıp realleşecek' denildiği zaman bizim söyleyebilecek bir şeyimiz kalmadı.

    'Mühürledik, o gün saldırdılar'

    31 Aralık 2017'den sonra kaçak yapıp imar barışından realize ettikleri binaların üzerine bir tanesinde 3 kat, diğerine 2.5 kat, kaçak yüzme havuzu, iki bloğun birbiriyle birleştirilmesi, kafeler gibi yaklaşık olarak 6 bin 500-7 bin metrekare emsali aşan tadilat yaptılar. Konut olarak yaptıkları binaları proje tadilatı yapmadan ona göre ruhsat almadan otele çevirmek için kendi kafalarına göre bize müracaat ettiler, biz de reddettik. Otele çevirdikleri binanın işletme ruhsatını talep ettiler ama veremeyeceğimizi söyleyince bize dava açtılar ama davayı kaybettiler. Davanın neticesinde, 'belediye işletme ruhsatını vermemekle haklıdır' dendi. Bu olayın olduğu gün biz orayı mühürledik. Akşam da avukatım ve misafirimle yemek yerken ellerinde sopalarla bize saldırdılar.

    'Sindirme ve caydırma çalışması'

    Bu saldırı ne ilk ne de son olacak. Hukuk çerçevesinde mücadelemize devam edeceğiz ve hukukun dur dediği yere kadar gideceğiz. Bu saldırılar bizim kararlılığımızı ve Didim halkının hakkını bu tip rantiyecilere yedirmeme konusundaki irademizi ve azmimizi asla durduramaz. Bu işin bir çete meselesi olduğunu, bu işin organize bir suç olduğunu hissedip sindirme ve caydırma çalışması yapıldığını yargının görmesi gerekiyor. Gerçekleşen saldırıda otel sahibinin kardeşi ve çocuğu var ki onlar tutuklandılar. Daha önce evimin kurşunlanması olayında da tutuklanan, bütün bu organizasyonların içerisinde olan otelin sahibi henüz dava açılmadığı için sanık durumunda. Biz ne olursa olsun mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz."

    Etiketler:
    Atilla Güner, Saldırı, beyzbol sopası, Beyzbol, Didim Belediyesi, Didim
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