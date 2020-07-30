‘ABD, Türkleri dengelemek için Libya’da etkinliği artırıyor’

Libya Maslahatgüzarı Joshua Harris başkanlığındaki ABD heyetinin, Zuvare ve Mısrata’nın ardından ziyaret ettiği Bingazi’de, Hafter komutanlığındaki Ulusal Libya Ordusu temsilcileriyle gerilimin azaltılması, paralı askerlerin ülkeden çıkarılması ve diyalogu başlatma konularını görüştüğü bildirildi.

Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamada, ABD’nin amaçlarını değerlendirdi.

ABD’nin daha önce de Libya’da çatışan her iki tarafla işbirliği yaptığını hatırlatan Semenov, “Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne Sirte’yi, Ulusal Libya Ordusu’na da Bingazi’yi IŞİD’den kurtarmakta yardımcı olmuşlardı. Bu yüzden Libya’da etkinliği yeniden artırması beklenen bir senaryoydu. Aslında Türkiye’nin Libya’daki varlığının da ABD’nin onayı olmadan gerçekleşmesi mümkün olamazdı. Ama şimdi Türkiye’nin bu ülkedeki pozisyonu aşırı güçlenince Amerikalılar durumu dengelemeye çalışıyor” yorumunda bulundu.

Diğer yandan Mısır’ın Libya’ya askeri müdahalesinin ABD’nin çıkarına olmadığını, bu yüzden Washington’un çözüm arayışlarına dahil olduğunu dile getiren Semenov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı zamanda etkinliğini sözde ‘Rus tehdidine’ karşı mücadele adıyla yapıyorlar. Ama bence bu, Bingazi’deki konsolosluğa saldırının ABD’de yarattığı yankı dikkate alındığında daha ziyade Libya konusuna daha derinlemesine girmek için bir bahane. Müdahale için net ve anlaşılır nedene ihtiyaç var. IŞİD ve El-Kaide’nin Libya’daki varlığı minimum olduğu için elde sadece ‘Rus tehdidi’ kalıyor”.