'Suriye'deki kimyasal silah saldırısı Türkiye, İran ve Rusya'nın hedef alındığını düşündürüyor'

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olan Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Bora Bayraktar, Suriye'deki kimyasal silah saldırısını değerlendirdi. Bayraktar, "Bu saldırı öyle bir hareket ki Türkiye, İran ve Rusya'nın hedef alındığını düşündürüyor" dedi.

Suriye'de rejim karşıtlarının kontrolündeki son yer olan Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde, Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddia edildi. Kimyasal silah saldırısı iddialarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Rusya ve İran'ı suçlayarak "Putin, Rusya ve İran, hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumludur" dedi.

İddialara Türkiye de tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ise kimyasal saldırı iddialarını reddetti. Rusya'nın Suriye'deki generallerinden Yuri Yevtuşenko "Bu bilgiyi net bir şekilde reddediyoruz. Batı her zamanki favori teması olan kimyasal silah iddialarını Duma'daki militanlar lehine kullanmaktadır" dedi.

Suriye hükümeti ise, bölgeden yayınlanlanan görüntülerin kurmaca olduğunu söyledi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Bora Bayraktar, Suriye'deki kimyasal silahlı saldırı iddiasını ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"Bu konuda biraz açık fikirli düşünmek gerektiğine inanıyorum. Bu işi Esad yaptı deyip devam etmek kolay. Bu mümkün de olabilir. Çünkü bu rejimin böyle bir şey yapmayacağına dair bir düşüncem yok. Esad rejimi geçmişte defalarca kez kimyasal silah kullandı" diyerek sözlerine başlayan Bayraktar, "Türkiye'nin çok ihtiyatlı davranması lazım. Şu anki konjonktüre baktığımızda, Suriye'de temel söz sahibi, Türkiye, İran ve Rusya. Bu saldırı öyle bir hareket ki, Türkiye, İran ve Rusya'nın hedef alındığını düşündürüyor. Esad rejimi de Türkiye'nin İran ve Rusya'yla birlikte hareket etmesinden memnun değil. Ama onlardan daha fazla ABD'nin, Fransa'nın, İsrail'in ve batılı ülkelerin Türkiye'nin İran ve Rusya'yla işbirliği yapmasından memnun olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.