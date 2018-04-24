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    'AK Partili 50 vekil Saadet'e geçecek' diyen anketçi: İddianın kaynağı bir AK Partili, Davutoğlu, Gül ile hareket edecek

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle’ye konuk olan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, 50 AK Partili vekilin Saadet Partisi’ne geçeceği iddiasına ilişkin konuştu. Daşdemir, "İddiamın kaynağı, AK Parti’de siyaset yapan birisi" derken, Ahmet Davutoğlu’nun Gül ile birlikte hareket edeceğini de ileri sürdü.

    Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    Optimar Araştırma'nın iddiası: Bazı AK Partili vekiller istifa edip Saadet Partisi'nden Gül'ü aday gösterecek
    Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, 50 kadar AK Partili milletvekilinin istifa ederek Saadet Partisi'ne geçeceğini ve Abdullah Gül'ü aday göstereceklerini iddia etti. Daşdemir, iddiasının kaynağını, "AK Parti'de siyaset yapan bir siyasetçi" olarak açıkladı.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuşan Daşdemir, 50 AK Partili'nin Saadet Partisi'ne geçeceği iddiasını ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

    'ABDULLAH GÜL'E YAKIN MİLLETVEKİLLERİNİN…'

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    Karamollaoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinde Gül adı da masadaydı: Hedef sıfır baraj
    "Söz konusu iddia, AK Parti'nin geçmişinde, ciddi bağlantıları olan ve Milli Görüş içinden gelen birinin iddiasıdır" diyerek sözlerine başlayan Daşdemir, "Abdullah Gül'e yakın milletvekillerinin bir siyaset hamlesi içinde olduğunu bildiğim için, böyle bir duyum alınca dillendirdim" diye konuştu.

    'DAVUTOĞLU'YLA GÜL BİRLİKTE HAREKET EDER'

    "AK Parti içinde 16 Nisan referandumu döneminde ‘hayır' için çalışmış milletvekilleri var. Ahmet Davutoğlu da bu isimlerden birisi. Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı'yla yakınlaşma içinde olduğu görülürken, birden bire Abdullah Gül'le görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmenin zamanlaması, bir mutabakatı gösteriyor" diyen Daşdemir, "Ahmet Davutoğlu'yla Abdullah Gül, birlikte hareket ederler" ifadesini kullandı.

    'ERDOĞAN KARŞISINDAKİ EN GÜÇLÜ ADAY…'

    Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir, Abdullah Gül'ün çatı aday olmaması halinde bile Cumhurbaşkanlığı'na aday olabileceğine de değinerek, "Meral Akşener, Abdullah Gül'ün lehine adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Bu hamle, taktiksel olarak Abdullah Gül'ün adaylığına meşruiyet kazandırma ve toplumsal olarak inandırıcılığını artıracak bir hamle. CHP de kendi adayını çıkarır, Abdullah Gül de Saadet Partisi'nden aday olursa, ikinci tur için bir şansı olabilir. Bizim araştırmalarımızda, Abdullah Gül öne çıkmıyor gibi görünse de, Tayyip Erdoğan karşısındaki en güçlü aday, Abdullah Gül'dür" dedi.

    Etiketler:
    Optimar Araştırma, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Hilmi Daşdemir
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