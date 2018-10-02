Konkordato Komiseri Uyanık: Konkordato ilanı için şirketler ortalama 100 bin lira, şahıslar 20 bin liralık bir harcama yapmak zorunda

Ekonomideki olumsuz tabloda 3 ay içinde 3 binden fazla şirket konkordato ilan etti. Peki nedir konkordato? RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Uyanık, konkordatoyu anlattı.
Kendisi de bir konkordato komiseri olan Uyanık, konkordatoyu şöyle tanımladı: "İflas öncesi şirketlerin ya da şahısların sığındıkları son liman, borçların yeniden yapılandırılmasıdır."
'23 AY ZAMAN KAZANILABİLİR'
Konkordato ilan eden bir şirkette işleyişin nasıl olduğunu da anlatan Uyanık, şunları söyledi:
"Şirketlere 3 ay geçici müddet veriliyor. Alacaklılar şirketten bir şey alamıyorlar, haciz yapılamıyor. Şirketin nefes alması sağlanıyor. Burada amaç dükkanı açık tutmak. Şirkete geçici komiser atanıyor. 3 aylık süreç içinde şirket önünü görüyor, aktivitesini devam ettiriyor. Komiser uygun görürse mahkemeye 2 ay ek süre tanınıyor. Her şey komiserin denetiminde oluyor. Böylece şirketin içini boşaltma gibi hadiselerin de önüne geçilmiş oluyor. İflas ertelemeden fark nihai olarak alacaklılarla anlaşma durumunda olunması. 2 ay sonra da olumlu görülürse sonra 1 yıl daha ekleniyor. Sonra da 6 ay daha eklenebiliyor. Yani yaklaşık 23 aylık gibi bir süreç kazanılıyor."
Şahıslarında konkordato ilan edebileceğine değinen Uyanık, "İflasa tabi olmayan kişiler de konkordato talebinde bulunabilir. Şirket ortağı düşünün şirket bankadan kredi kullanmış ve şirket ortağı da kefil olmuş. Konkordato şirketi koruyor ama ortağın evine hacize gidebiliyor. Ortak da kendisini korumak için konkordato talebinde bulunabilir" dedi.
Konkordato ilanının maliyetine de dikkati çeken Uyanık, "Konkordato talebinde herkes bulunamaz talep için de ciddi bir maliyete katlanmak zorundadır. Konkordato projesinin hazırlanması, denetim şirketinden analiz raporu alması ve avukat tutması gerekir. Mahkeme alacaklı başına harç alır. Konkordato komiserinin 5 aylık ücreti peşin alınır. Bir şirketin yaklaşık 100 bin civarı paraya ihtiyacı vardır. Şahıs için de minimum 20 bin liradır" dedi.
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