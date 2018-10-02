Konkordato Komiseri Uyanık: Konkordato ilanı için şirketler ortalama 100 bin lira, şahıslar 20 bin liralık bir harcama yapmak zorunda

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Konkordato Komiseri Doç. Dr. Atilla Uyanık, "Konkordato ilan etmek isteyen şirketler ortalama 100 bin, şahıslar da 20 bin liralık bir maliyete katlanmak zorunda" ifadelerini kullandı.

AK Parti ile MHP'nin uzlaşmasıyla 24 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili seçiminin ardından ekonomide başlayan dalgalanma, iktidar cephesine göre ekonomik savaş nedeniyle yaşanıyor. Muhalefet ise ekonomide geçmiş yapılan plansız harcamaların ülkeyi uçuruma sürüklediğini ileri sürüyor.

Ekonomideki olumsuz tabloda 3 ay içinde 3 binden fazla şirket konkordato ilan etti. Peki nedir konkordato? RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Uyanık, konkordatoyu anlattı.

© AA / Dr. Türkmen: Konkordato ilan eden şirket sayısı 3 bini geçti

Kendisi de bir konkordato komiseri olan Uyanık, konkordatoyu şöyle tanımladı: "İflas öncesi şirketlerin ya da şahısların sığındıkları son liman, borçların yeniden yapılandırılmasıdır."

'23 AY ZAMAN KAZANILABİLİR'

Konkordato ilan eden bir şirkette işleyişin nasıl olduğunu da anlatan Uyanık, şunları söyledi:

"Şirketlere 3 ay geçici müddet veriliyor. Alacaklılar şirketten bir şey alamıyorlar, haciz yapılamıyor. Şirketin nefes alması sağlanıyor. Burada amaç dükkanı açık tutmak. Şirkete geçici komiser atanıyor. 3 aylık süreç içinde şirket önünü görüyor, aktivitesini devam ettiriyor. Komiser uygun görürse mahkemeye 2 ay ek süre tanınıyor. Her şey komiserin denetiminde oluyor. Böylece şirketin içini boşaltma gibi hadiselerin de önüne geçilmiş oluyor. İflas ertelemeden fark nihai olarak alacaklılarla anlaşma durumunda olunması. 2 ay sonra da olumlu görülürse sonra 1 yıl daha ekleniyor. Sonra da 6 ay daha eklenebiliyor. Yani yaklaşık 23 aylık gibi bir süreç kazanılıyor."

© AA / Güncel Group Başkanı: Vatandaş da konkordatoya başvurabilir

Şahıslarında konkordato ilan edebileceğine değinen Uyanık, "İflasa tabi olmayan kişiler de konkordato talebinde bulunabilir. Şirket ortağı düşünün şirket bankadan kredi kullanmış ve şirket ortağı da kefil olmuş. Konkordato şirketi koruyor ama ortağın evine hacize gidebiliyor. Ortak da kendisini korumak için konkordato talebinde bulunabilir" dedi.

© Fotoğraf : Twitter İki vatandaş konkordato ilan etti

Konkordato ilanının maliyetine de dikkati çeken Uyanık, "Konkordato talebinde herkes bulunamaz talep için de ciddi bir maliyete katlanmak zorundadır. Konkordato projesinin hazırlanması, denetim şirketinden analiz raporu alması ve avukat tutması gerekir. Mahkeme alacaklı başına harç alır. Konkordato komiserinin 5 aylık ücreti peşin alınır. Bir şirketin yaklaşık 100 bin civarı paraya ihtiyacı vardır. Şahıs için de minimum 20 bin liradır" dedi.