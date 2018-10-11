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20:44 11 Ekim 2018
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    Abdurrahman Dilipak: Eğer çalıyorsanız, haksızlık yapıyorsanız yeriniz cehennemin dibidir

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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Eğer çalıyorsanız, haksızlık yapıyorsanız yeriniz cehennemin dibidir" diye konuştu.

    McKinsey
    © Fotoğraf : McKinsey
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    İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak, uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey'den ekonomide danışmanlık hizmeti alınacağı açıklanmasını ve bürokraside yapılan atamaları sert yazılarla eleştirdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı McKinsey'den danışmanlık alınması kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi. Berat Albayrak, McKinsey'le yapılan anlaşma nedeniyle yöneltilen eleştirilere, "Ya cehaletten ya ihanetten" yorumunu yapmıştı. Erdoğan'ın "Arkadaşlarıma söyledim, danışmanlık alınmayacak. Biz bize yeteriz." dedikten sonra, McKinsey anlaşması rafa kalktı.

    Bürokraside yapılan atamalarda da bir süredir, geçmişte FETÖ'yle bağı bulunan kişilerin önemli pozisyonlara getirilmesi eleştiri konusuydu.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, son dönemdeki yazılarında eleştiri dozunu neden yükselttiğini açıkladı.

    'ZAAFLAR VARSA YEREL SEÇİMDE SEÇMENİN OY VERMESİ KOLAY OLMAYABİLİR'

    Abdurrahman Dilipak
    © AA / Arşiv
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    "Bürokratik atamalar konusunda toplumda var olan hassasiyeti dile getirdim. Bir sözcü rolü oynuyorum." diyerek sözlerine başlayan Dilipak, yaklaşan yerel seçimleri işaret ederek, "Yerel yöneticilerde bir takım zaaflar varsa seçmenin oy vermesi o kadar kolay olmayabilir. Milletvekillerinde parti etkili fakat yerel yönetimlerde halk kişiye dikkat edecektir. Bu bağlamda ben atamalara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

    'BİR KİŞİ YA DA GRUP HAKKINDA ALERJİK BİR DURUM VARSA BUNU HESABA KATMAK GEREKİR'

    "Politikacılar toplumun nabzını tutmalı. O kişi ya da grup hakkında bir alerjik durum varsa bunu hesaba katmak gerekir." görüşünü savunan Dilipak, "Halkın talepleri dikkate alınmalıdır. Siyaset vekalet müessesesidir. Siyasette denetim esastır. Ehliyet ve liyakat önemlidir. Biri işi biliyor ama ahlaki değerlerde zafiyet yaşıyorsa daha kötü götürür malı." dedi.

    'HER ZAMAN DESTEK OLMAK YA DA HER ZAMAN ELEŞTİRMEK ZORUNDA DEĞİLİM'

    Abdurrahman Dilipak
    © AA / Arşiv
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    Son dönemde iktidara yönelttiği eleştirilerin dikkat çekmesi konusunda da yorum yapan Dilipak, "Dün de eleştiriyordum. Biz farklılıklarımıza ramen barış içinde yaşamanın yolunu bulmalıyız. Her zaman destek olmak ya da her zaman eleştirmek zorunda değilim. Düşmanımın bile doğru mesajı varsa onu desteklemem gerekiyor. İşi de ehline vermemiz gerekiyor. Ehliyet ve liyakat bizim dinimizde imandan önce gelir." diye konuştu.

    'KAYGILARIM ULAŞMASI GEREKEN YERE ULAŞIR'

    Kaygılarının ilgili makamlara ulaştığını ifade eden Dilipak, "Benim kaygılarım ulaşması gereken yere ulaşır. Benim her kesimde dostlarım var. Ben hata da yapabilirim ama küfretmiyorum, hakaret etmiyorum. Benim hakkımda yazanların da küfredenler hariç hepsini Twitter'da retweetledim. Eleştirenlerle ilgili üzülmemeyi öğrendim hüzünlenirim" diye konuştu.

    Dilipak, sözlerini şöyle noktaladı:

    "Eğer çalıyorsanız, haksızlık yapıyorsanız yeriniz cehennemin dibidir".

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